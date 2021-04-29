Шумахер не почувствовал мягкого обращения в сравнении с Мазепиным

В 2021 году Никита Мазепин стал главной жертвой критики в Формуле 1 за свои ошибки. Его партнер по Haas Мик Шумахер так же допустил развороты в обеих гонках чемпионата, но критики относятся к нему намного мягче.

На пресс-конференции перед Гран При Португалии Шумахера попросили оценить такое положение дел.

«Не чувствую, что со мной слишком мягко обращаются, но и не критикуют чересчур сильно, – сказал Шумахер. – У меня к этому нейтральное отношение. Если кто-то решит меня критиковать, то пусть. Я приму любую критику, будь она жесткой или нет. Я знаю, когда ошибаюсь, и учусь на ошибках».

Шумахер также ушел от ответа на слова Мазепина о том, что членство в Академии Ferrari дает Мику преимущество над напарником: «Академия Ferrari работает очень хорошо. Она привела много пилотов в Ф1. С этой точки зрения и пилоты, и Академия работают как надо».