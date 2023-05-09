Шумахер назвал главную проблему Ferrari. Это не машина

Машина, построенная Ferrari к сезону 2023 года, получилась не самой удачной – на квалификационном круге она еще позволяет бороться всерьез, но на гоночной дистанции соперники по группе лидеров регулярно оказываются сильнее.

После Гран При Майами, где Карлос Сайнс с Шарлем Леклером финишировали только пятым и седьмым, оба жаловались на нестабильное поведение машины и ее сильную зависимость от ветра и состава резины.

Однако бывший гонщик Ф1 Ральф Шумахер напомнил, что оба провели уик-энд во Флориде далеко не лучшим образом.

«Да, у них не самая лучшая машина, – сказал немец в интервью Sport1. – Но она сильнее, чем нам рассказывают.

Зато один гонщик [Сайнс] ошибается с торможением при въезде на пит-лейн, а другой не может проехать ни одного быстрого круга без аварии.

Если бы я позволил такое в годы своей карьеры, Фрэнк Уильямс надавал бы мне по ушам. Сама тенденция очень нехорошая».

Ральф Шумахер выступал за Williams в 1999-2004 годах Фото: Sutton Images

Победитель шести Гран При добавил, что не снимает ответственности с нового руководителя команды Фредерика Вассера, но не считает его главным виновником тех сложностей, которые испытывает Скудерия.

«Случилось уже много всякого с того момента, как он занял свой пост, – сказал Ральф. – Но все же главной проблемой мне кажутся именно гонщики. Они просто недостаточно стабильны.

Леклер постоянными ошибками демонстрирует, что никак не повзрослеет. Или, возможно, он просто недостаточно хорош, чтобы привести Скудерию к титулу.

А Сайнс отстает от напарника на восемь десятых по ходу всего уик-энда. Честно говоря, сама команда Ferrari сейчас справляется с работой лучше, чем оба ее пилота».

После пяти Гран При Скудерия идет четвертой в Кубке конструкторов, Сайнс и Леклер занимают пятую и седьмую строчки в личном зачете.