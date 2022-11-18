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Формула 1 Новость

Шумахер нацелился доказать, что его увольнение из Haas было ошибкой

Гонщик объявил, что не готов расстаться с Формулой 1 и собирается убедить своих критиков в их неправоте

Филип Клерен
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Соавтор:
Алекс Калинаукас
, Редактор
Шумахер нацелился доказать, что его увольнение из Haas было ошибкой
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Во всех молодежных чемпионатах Мик Шумахер существенно прибавлял к середине второго сезона. Казалось, что в и Ф1 немwe удастся повторить такой сценарий: после слабого чемпионата-2021 он действительно прибавил этим летом, когда финишировал восьмым в Сильверстоуне и шестым в Шпильберге. 

Однако после этого результаты 23-летнего пилота вновь снизились, и в итоге команда Haas не стала продлевать контракт с ним, предпочтя опытного Нико Хюлькенберга. 

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Глава коллектива Гюнтер Штайнер объяснил, что Haas требуется «исправить определенные моменты», и сделать это с помощью 35-летнего Хюлькенберга будет проще. 

Шумахер не стал скрывать разочарования и начал в социальных сетях компанию PTW – Prove Them Wrong («Доказать, что они ошиблись»).

Он устроил в Абу-Даби отдельную пресс-конференцию, на которой сказал: «PTW – это тот посыл, который я пробовал донести большую часть нынешнего сезона. У меня ощущение, что я постоянно говорил о желании доказать всем тем, кто в меня не верит, что они ошибаются. Я-то знаю, на что способен, и уже доказывал это в молодежных сериях – потому не вижу причин, почему не справлюсь [и в Ф1]». 

Он добавил, что проявить себя во второй половине сезона было сложно еще и потому, что после сильного старта сезона Haas стала сдавать позиции в сравнении с соперниками.  

«Понятно, что все это очень расстраивает, потому что я сам чувствую, что по-прежнему могу хорошо справляться с работой, – объяснил Шумахер. – Конечно, у нас были взлеты и падения. Но общая тенденция все это время была восходящей. Думаю, также очень важно напомнить, что это всего второй мой сезон. 

Определенно, я уже освоился к плотной борьбе в середине пелотона. Мне кажется, по ходу чемпионата у нас это стало неплохо получаться. Есть ощущение, что у меня получается выжимать максимум из каждой ситуации. Тенденция налицо».

Гонщик признался, что пока у него него нет четких планов о том, что делать в 2023 году: «Я хочу оказаться в такой роли, которую буду считать правильной.  

Или это работа резервного пилота, или выступления где-то – все это еще нужно будет обсудить и проанализировать. Вокруг меня есть люди, которым я верю. Мы проконсультируемся с ними. Надеюсь, каких-то новостей можно ждать уже скоро».

В пелотоне Ф1 сейчас остается всего одна вакансия на будущий сезон, но рассчитывать на нее Мик сможет только в том случае, если Логан Сарджент провалит финальный этап Ф2 и не обеспечит себе Суперлицензию, чтобы попасть в Williams.

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