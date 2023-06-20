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Шумахер намекнул на возвращение в пелотон уже в нынешнем сезоне

Немецкий гонщик объяснил, что открыт любым предложениям, но команда из Гроу его совсем не привлекает

Зейнеп Таш
Автор:
Мик Шумахер, запасной гонщик Mercedes-AMG

После двух сезонов в команде Haas Мик Шумахер не смог убедить ее в необходимости продолжать сотрудничество – и лишился места в пелотоне. Тото Вольф взял сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера запасным пилотом в Mercedes, и недавно Мик даже участвовал в тестах шин. 

Вольф регулярно повторяет, что ему небезразлична карьера гонщика, и тому попробуют отыскать место на 2024 год. Сам Шумахер недавно рассказал, что велика вероятность его возвращения даже по ходу нынешнего сезона. 

«Я всегда готов к действию, – рассказал 24-летний спортсмен в интервью RTL. – И поверьте, мы изо всех сил работаем над максимально быстрым возвращением за руль. Я вернусь уже скоро – самое позднее, со следующего года. Но очень рассчитываю, что уже в ближайшем будущем вы кое-что узнаете». 

Самым очевидным кажется вариант с Williams, учитывая тесные связи команд и недавний переход у Гроу правой руки Вольфа Джеймса Волуза. Но Мик объяснил, что речь идет не об этом продолжении карьеры. 

«Мне бы хотелось выступать за них, но это крайне маловероятно, – сказал он. – Хотя в моей ситуации любая команда выглядит хорошим вариантом». 

Если исключить Williams, едва ли не единственным возможным вариантом выглядит AlphaTauri, где вновь возникла вероятность досрочного увольнения Ника де Вриса. Там кандидатуру Мика, вдобавок, поддерживает нынешний глава коллектива Франц Тост. 

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