Шумахер намекнул на возвращение в пелотон уже в нынешнем сезоне
Немецкий гонщик объяснил, что открыт любым предложениям, но команда из Гроу его совсем не привлекает
После двух сезонов в команде Haas Мик Шумахер не смог убедить ее в необходимости продолжать сотрудничество – и лишился места в пелотоне. Тото Вольф взял сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера запасным пилотом в Mercedes, и недавно Мик даже участвовал в тестах шин.
Вольф регулярно повторяет, что ему небезразлична карьера гонщика, и тому попробуют отыскать место на 2024 год. Сам Шумахер недавно рассказал, что велика вероятность его возвращения даже по ходу нынешнего сезона.
«Я всегда готов к действию, – рассказал 24-летний спортсмен в интервью RTL. – И поверьте, мы изо всех сил работаем над максимально быстрым возвращением за руль. Я вернусь уже скоро – самое позднее, со следующего года. Но очень рассчитываю, что уже в ближайшем будущем вы кое-что узнаете».
Самым очевидным кажется вариант с Williams, учитывая тесные связи команд и недавний переход у Гроу правой руки Вольфа Джеймса Волуза. Но Мик объяснил, что речь идет не об этом продолжении карьеры.
«Мне бы хотелось выступать за них, но это крайне маловероятно, – сказал он. – Хотя в моей ситуации любая команда выглядит хорошим вариантом».
Если исключить Williams, едва ли не единственным возможным вариантом выглядит AlphaTauri, где вновь возникла вероятность досрочного увольнения Ника де Вриса. Там кандидатуру Мика, вдобавок, поддерживает нынешний глава коллектива Франц Тост.
СМИ: Mercedes посадит Шумахера за руль W14
СМИ: Mercedes посадит Шумахера за руль W14 СМИ: Mercedes посадит Шумахера за руль W14
«У Марко проблемы с фамилией Шумахер». Ральф о том, как Мика не взяли в AlphaTauri
«У Марко проблемы с фамилией Шумахер». Ральф о том, как Мика не взяли в AlphaTauri «У Марко проблемы с фамилией Шумахер». Ральф о том, как Мика не взяли в AlphaTauri
СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams
СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams
Технический анализ: новинки Williams, которые помогли Элбону блеснуть в Канаде
Технический анализ: новинки Williams, которые помогли Элбону блеснуть в Канаде Технический анализ: новинки Williams, которые помогли Элбону блеснуть в Канаде
«Всю гонку смотрел только в зеркала». Элбон о подвиге в Монреале
«Всю гонку смотрел только в зеркала». Элбон о подвиге в Монреале «Всю гонку смотрел только в зеркала». Элбон о подвиге в Монреале
Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена
Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена
Самое важное:
Технический анализ: новинки Williams, которые помогли Элбону блеснуть в Канаде
Технический анализ: новинки Williams, которые помогли Элбону блеснуть в Канаде Технический анализ: новинки Williams, которые помогли Элбону блеснуть в Канаде
Мнение: что позволило Ferrari так здорово провести гонку в Канаде
Мнение: что позволило Ferrari так здорово провести гонку в Канаде Мнение: что позволило Ferrari так здорово провести гонку в Канаде
Mercedes пообещала привезти в Сильверстоун большой пакет доработок
Mercedes пообещала привезти в Сильверстоун большой пакет доработок Mercedes пообещала привезти в Сильверстоун большой пакет доработок
Alpine: Болтавшееся крыло машины Окона не представляло никакой опасности
Alpine: Болтавшееся крыло машины Окона не представляло никакой опасности Alpine: Болтавшееся крыло машины Окона не представляло никакой опасности
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.