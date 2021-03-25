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Формула 1 / Новость

Шумахер: Мне говорили остерегаться Мазепина

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, редактор

Пилоты Haas рассказали о своих отношениях

Шумахер: Мне говорили остерегаться Мазепина

В этом году за Haas будет выступать пара пилотов дебютантов: Мик Шумахер и Никита Мазепин. В преддверии первого совместного уик-энда пилоты поделились мнениями друг о друге и взаимных отношениях.

«Мы знаем друг друга с 2013 года, когда были напарниками в картинге, – рассказал Шумахер. – А прямо перед этим я заметил Никиту, в какой-то гонке, где мы выступали вместе. Один из его партнеров сказал мне остерегаться Никиты из-за того, как он вел борьбу, он был агрессивен.

Потом мы постоянно пересекались в разных гонках и чемпионатах. Думаю, мы уважаем друг друга».

Мазепин ответил напарнику: «Независимо от слов Мика я крайне уважаю его, как пилота. И как человек он мне тоже нравится. В автоспорте есть разные люди, с некоторыми даже находиться рядом трудно. Но Мик полная противоположность этому. Так что мне повезло, что он будет моим напарником.

Выбирать мне не приходилось, но здорово видеть рядом приятного парня. А еще для команды полезно, когда между пилотами нет негатива. Это может поднять команду выше, чем если бы мы были каждый сам за себя».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мик Шумахер , Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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