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Формула 1 / Новость

Шумахер-младший: Не попаду в Формулу 1 из-за фамилии

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Шумахер-младший: Не попаду в Формулу 1 из-за фамилии
Автор:
, редактор
18 мар. 2020 г., 10:36

Мик Шумахер уверен, что заслуг отца не хватит, чтобы его взяли в Ф1.

Сын семикратного чемпиона Формулы 1 Михаэля Шумахера Мик Шумахер готовится ко второму сезону в Формуле 2. Шумахера-младшего называли кандидатом на место в Ф1 уже в 2020 году, но он его не получил. Сам 20-летний пилот полагает, что одной фамилии для повышения в классе будет маловато, и нужно зарекомендовать себя в младших сериях.

«Я понимаю, что если хочу попасть в Ф1, то должен хорош выступать в Ф2, – цитирует Шумахера GrandPrix со ссылкой на аргентинский источник. – Ни один юниор не попал в Ф1 благодаря своей фамилии. Она ничего не гарантирует».

В дебютный сезон в Ф1 Шумахер-младший одержал одну победу и занял 12-е место. В новом чемпионате он рассчитывает на прогресс: «В целом я доволен прошлым сезоном. По нашим данным, всего в трех гонках у меня не было темпа. Но главное то, чему я научился в 2019-м, особенно бережливому отношению к резине, что играет решающую роль в Ф2. Однако в 2020-м я хочу не просто прибавить, а начать бороться с топ-пилотами».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мик Шумахер
Автор Иван Матушкин

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