Шумахер: Мазепин не виноват, но иного выхода не было

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Два дня назад команда Haas объявила о разрыве контракта с россиянином Никитой Мазепиным. Кто придет ему на смену пока не известно, но теперь уже бывший напарник Мазепина Мик Шумахер в интервью немецкой редакции телеканала Sky F1 заявил, что лично он был совсем не против работать с Никитой, но понимает решение команды.

«Мне обидно за Никиту, потому что лично он со своей стороны вообще ничего не мог сделать в этой ситуации, – сказал сын Михаэля Шумахера. – Но я понимаю, что это трудная ситуация, и расторгнуть с ним контракт было единственным возможным выходом.

Для команды это на пользу. Было как минимум две причины для расторжения контракта. Во-первых, это давление из вне. А во вторых, тот факт, что Haas – американская команда».