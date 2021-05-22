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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Шумахер хотел помочь механикам чинить машину. Но не сумел

Автор:
, редактор

Разбив машину Мик старался исправить дело, но признал нехватку знаний

Шумахер хотел помочь механикам чинить машину. Но не сумел

Мик Шумахер пропустил квалификацию Гран При Монако из-за аварии на третьей тренировке. Команда не успела починить его болид к началу следующей сессии.

Гонщик рассказал, что все время после аварии провел в гараже, стараясь помочь механикам, но оказался недостаточно компетентен.

«Машину по большей части отремонтировали, – сказал Шумахер. – Команда отлично работала, но расписание очень напряженное, между третьей тренировкой и квалификацией нет времени на ремонт. А эти машины такие сложные.

Я бы хотел помочь команде, но на деле только мешался бы. Я провел с механиками большую часть времени перед квалификацией, делал, что мог. Но они настоящие профессионалы и знают, что делают. А моя профессия – водить машину. Где-то я пытаюсь чинить сам, но пока не так хорошо разбираюсь в этом. Надо подтянуть свои знания».

По мнению Шумахера, если бы он принял участие в квалификации, то имел шансы на борьбу с некоторыми соперниками:

«Я был хорошо готов к квалификации и ментально, и с точки зрения машины. Набрал хороший ритм. У нас были большие ожидания, я рассчитывал как минимум побороться с Williams, а то и с Alpine. Но в гонке все возможности еще открыты, будем готовиться».

Напарник Шумахера Никита Мазепин в квалификации показал худшее время.

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Риккардо отказался считать себя виновником слабой квалификации

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Риккардо отказался считать себя виновником слабой квалификации
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Мик Шумахер
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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