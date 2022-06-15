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Формула 1 Новости

Шумахер: Хэм – главный лузер 2022 года, пусть сначала Расселла обгонит

По мнению Ральфа Шумахера, семикратному чемпиону рано жаловаться на козление, если он не может обогнать хотя бы напарника

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Шумахер: Хэм – главный лузер 2022 года, пусть сначала Расселла обгонит
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В прошлом году Льюис Хэмилтон боролся за восьмой чемпионский титул и проиграл его только на последнем круге последней гонки. А в этом он пока занимает только шестое место в личном зачете.

Сам пилот объясняет это неудачным новым болидом Mercedes и склонностью этой машины к козлению – сильным вертикальным колебаниям на скорости, напоминающим прыжки горных козлов или движения дельфинов, выпрыгивающих из воды.

Однако экс-пилот Формулы 1 Ральф Шумахер обратил внимание, что эти проблемы не отменяют того факта, что молодой напарник Льюиса Джордж Расселл выступает куда успешнее.

«Льюис Хэмилтон – главный лузер 2022 года, – написал Шумахер в колонке для Sky Sports. – Джордж Расселл только присоединился к команде, но уже побеждает семикратного чемпиона в большинстве гонок и квалификаций. Тото Вольф называл Льиса величайшим пилотом в истории, но его уже уделывает молодой напарник.

Этому есть только два объяснения. Либо Расселл просто невероятно прекрасен, либо Хэмилтон все эти годы побеждал только благодаря своей превосходной машине.

Вот он жалуется на «козление». Но у Джорджа такой же болид, но он выглядит бодрячком после гонки. Так что Льюису для начала следовало бы превзойти напарника, а потом уже разбираться с машиной. Мне жаль, конечно, что у Хэма болит спина. Но остальные же как-то справляются?

Я не знаю, может Льюис предпочитает посадку с более вертикальным положением спины, нежели все остальные, может поэтому его спина сильнее страдает. Если это так, то да, никаких вопросов, ему действительно должно быть тяжелее, чем остальным».

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