Шумахер издевался над Росбергом? Экс-руководитель Mercedes не верит
По словам одного из боссов команды, Михаэль всегда работал на коллектив.
Чемпион Формулы 1 2016 года Нико Росберг не раз рассказывал, что был жертвой психологического давления со стороны Михаэля Шумахера во время их совместного выступления за Mercedes. В частности, знаменитой стала история о том, как перед стартом одной из квалификаций Шумахер заперся в туалете, чтобы не пустить туда Росберга и заставить его чувствовать себя некомфортно.
Однако, один из бывших руководителей команды Ник Фрай считает, что Росберг не искренен в своих словах.
«Не знаю, правда ли это, но если да, то я буду удивлен, – сказал Фрай в подкасте Flat Chat. – Я не видел никаких психологических игр между этими пилотами. Все было даже наоборот: Михаэль относился к Нико по-отечески».
Фрай также отметил, что Шумахер никогда не отделял себя от команды: «Он был отличным командным игроком. Он понимал, что может добиться лучшего результата, только если все остальные тоже покажут все, на что способны. Потому он и был столь успешен такой долгий срок».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Михаэль Шумахер В Магазин , Нико Росберг В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Шумахер издевался над Росбергом? Экс-руководитель Mercedes не верит
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