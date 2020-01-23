Шумахер издевался над Росбергом? Экс-руководитель Mercedes не верит

Чемпион Формулы 1 2016 года Нико Росберг не раз рассказывал, что был жертвой психологического давления со стороны Михаэля Шумахера во время их совместного выступления за Mercedes. В частности, знаменитой стала история о том, как перед стартом одной из квалификаций Шумахер заперся в туалете, чтобы не пустить туда Росберга и заставить его чувствовать себя некомфортно.

Однако, один из бывших руководителей команды Ник Фрай считает, что Росберг не искренен в своих словах.

«Не знаю, правда ли это, но если да, то я буду удивлен, – сказал Фрай в подкасте Flat Chat. – Я не видел никаких психологических игр между этими пилотами. Все было даже наоборот: Михаэль относился к Нико по-отечески».

Фрай также отметил, что Шумахер никогда не отделял себя от команды: «Он был отличным командным игроком. Он понимал, что может добиться лучшего результата, только если все остальные тоже покажут все, на что способны. Потому он и был столь успешен такой долгий срок».