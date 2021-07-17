Шумахер и Мазепин столкнулись на старте спринта. Кто виноват?

Для пилотов команды Haas субботний спринт на трассе в Сильверстоуне начался со столкновения между собой. Это не помешало Мику Шумахеру и Никите Мазепину закончить заезд на 18-й и 19-й позициях – однако оба автомобиля коллектива были повреждены.

«У Никиты круге на шестом отлетела часть торцевой пластины переднего крыла – и это сразу можно было заметить по данным о температуре шин, – рассказал журналистам руководитель команды Гюнтер Штайнер. – На машине Мика было повреждено днище в том месте, куда пришелся удар. Ущерб был не особо велик – но, само собой, потеря каждой лишней единицы прижимной силы не делает машину быстрее.

В итоге мы заменим переднее крыло на машине Никиты и днище на машине Мика. Впрочем, это не значит, что демонтированные детали будут отправлены на помойку – их можно починить и восстановить».

Россиянин тем временем признал, что контакт сделала неизбежным его ошибка на входе в 3-й поворот: «Старт был достойный, я был им весьма доволен. Но на подходе к 3-му повороту я заблокировал колеса – и в этой непростой ситуации должен был как-то избежать жесткого контакта с напарником. А на заблокированных колесах не было возможности сделать это, не развернувшись».

Шумахер же в беседе с журналистами предположил, что в ситуации, когда у гонщиков команды очень редко появляются возможности бороться с представителями других коллективов, такие инцидент практически неизбежны: «Я уже не раз говорил: главная проблема – в том, что мы, к несчастью, очень часто стартуем с соседних позиций. И на этот раз мы снова оказались в такой ситуации. Думаю, трудно придумать какой-то рецепт, чтобы избежать этого. Мы соревнуемся, мы едем на небольшом расстоянии друг от друга – и такие вещи случаются. С другой стороны, я не думаю, что повреждения так уж сильно повлияли на наш темп».