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Шумахер: Haas защищает Мазепина из-за денег

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Дядя Мика в очередной раз напал на напарника своего племянника

Шумахер: Haas защищает Мазепина из-за денег

На Гран При Нидерландов между Никитой Мазепиным и Миком Шумахером случилось сразу два конфликта. Сначала россиянин обвинил напарника в нарушении их договоренностей в квалификации, а затем немец пожаловался на то, как Мазепин боролся с ним в гонке.

В обеих ситуациях глава Haas Гюнтер Штайнер не стал выбирать правых и виноватых, отметив, что у обоих пилотов своя правда. Дядя Мика и бывший пилот Ф1 Ральф Шумахер считает, что позиция Штайнера вызвана только финансовой поддержкой команды со стороны отца Никиты, миллиардера Дмитрия Мазепина.

«Я не знаю, в чем именно причина, но может в том, что его отец вкладывает много денег или даже владеет долей в команде, – сказал Шумахер в эфире немецкого канала Sky. – По-моему, финансовый интерес может быть единственной причиной того, что глава команды защищает Никиту. Если посмотреть на его результаты в сравнении с Миком, то причина точно не в них».

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