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Формула 1 Новости

Шумахер: Думал, Феттель завершит карьеру

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Ральф переживал, пока Себ не продлил контрак

Шумахер: Думал, Феттель завершит карьеру

На этой неделе Aston Martin объявила о продлении контракта с Себастьяном Феттелем на 2022 год. Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер признался, что его порадовало такое объявление, так как он ждал от немца ухода из чемпионата.

«Я очень рад, что Себастьян принял такое решение, – сказал Шумахер немецкому каналу Sky Sports. – Это хорошо для всей Формулы 1. Потерять такую личность и чемпиона как Феттель было бы обидно для всего спорта».

Шумахер объяснил, почему ждал от Феттеля завершения карьеры: «Он был невероятно критичен в нескольких эпизодах. Мы знаем, как для него важно благоприятное окружение. Но в Зандфорте он был в плохом настроении и критиковал всю систему Формулы 1. Тогда я подумал, что может он готов уйти и проводить время с семьей.

Я сам знаком с этой ситуацией, когда ты перестаешь получать удовольствие. Ты все время в переездах, а твоя семья дома, ты один на трассе и спрашиваешь себя, зачем тебе все это».

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