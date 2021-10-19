Шумахер: Aston Martin позорится в этом сезоне

В нынешнем сезоне Aston Martin переживает резкий спад формы. После четвертого места в прошлом чемпионате, сейчас команда идет только седьмой в Кубке конструкторов.

Год назад у коллектива из Сильверстоуна было четыре подиума, в том числе одна победа. В этом сезоне ее пилоты взяли лишь один подиум, а еще один был отобран у Себастьяна Феттеля уже после финиша.

Четырехкратный чемпион проводит за Aston Martin свой первый сезон и идет лишь 12-м в личном зачете. Но его соотечественник Ральф Шумахер уверен, что проблема не в немце, а в его команде.

«Позорится скорее вся команда, а не Себастьян, – сказал Феттель немецкому каналу Sky. – Техника просто не развивается в нужном направлении, команда не может ее улучшить, несмотря на тесное сотрудничество с Mercedes. Возможно, конечно, дело во множестве новых сотрудников.

Команда явно уступает McLaren и Ferrari. И даже AlphaTauri впереди».