Шумахер заметил интерес к себе со стороны команд Ф1
Мик Рассказал, что участники чемпионата мира уже строят на него планы применительно к сезону-2024
После двух сезонов в состава Haas Мик Шумахер не смог найти продолжения карьеры и лишился места в пелотоне. В этом году он будет запасным пилотом в Mercedes – команде, где три своих заключительных сезона провел его отец Михаэль.
На недавней презентации новой машины W14 Мика спросили, каким он видит свое будущее и рассчитывает ли вновь стартовать в Гран При.
«Конечно, никаких гарантий нет, – ответил 23-летний немец, – но мне нравится текущая ситуация. Я могу учиться, могу с максимальной эффективностью провести этот сезон, даже если не выхожу на старт.
Уверен, что мои результаты в молодежных сериях и Формуле 1 откроют мне новые возможности. Зимой люди уже говорили мне, что некоторые команды уже проявляют интерес».
Говоря о своих задачах в 2023-м, Шумахер отметил: «Для меня большая часть быть частью Mercedes. Но даже важнее, что я чувствую себя здесь как дома. Так что, возможно, в плане гонок это не тот шаг, на который я рассчитывал, но это все равно способ прибавить как пилоту.
Надеюсь оказать команде максимальную помощь, но не менее важно, что я смогу извлечь много пользы из их опыта и умений. Нет нужды рассказывать о достижениях этой команды. Так что я стану сильнее».
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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