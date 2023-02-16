Шумахер заметил интерес к себе со стороны команд Ф1

После двух сезонов в состава Haas Мик Шумахер не смог найти продолжения карьеры и лишился места в пелотоне. В этом году он будет запасным пилотом в Mercedes – команде, где три своих заключительных сезона провел его отец Михаэль.

На недавней презентации новой машины W14 Мика спросили, каким он видит свое будущее и рассчитывает ли вновь стартовать в Гран При.

«Конечно, никаких гарантий нет, – ответил 23-летний немец, – но мне нравится текущая ситуация. Я могу учиться, могу с максимальной эффективностью провести этот сезон, даже если не выхожу на старт.

Уверен, что мои результаты в молодежных сериях и Формуле 1 откроют мне новые возможности. Зимой люди уже говорили мне, что некоторые команды уже проявляют интерес».