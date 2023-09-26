«Штрафы ничему их не учат». Элбон попросил Ф1 строже наказывать за аварии
Действия Серхио Переса в последних Гран При совершенно не впечатлили пилота Williams и его коллег по чемпионату
По ходу недавней гонки в Сингапуре Перес допустил столкновение с Алексом Элбоном: пилот Red Bull после этого финишировал восьмым и сохранил позицию, даже несмотря на 5-секундный штраф. А вот Элбон, для которого авария закончилась разворотом, лишился возможности заработать очки.
Спусти неделю в Японии Перес вновь не смог избежать неприятностей: после контакта с Льюисом Хэмилтоном на первых метрах он откатился назад, а затем отправил в разворот Кевина Магнуссена.
По мнению Элбона, наказания за столкновения по ходу дистанции сейчас являются в Ф1 слишком мягкими.
«В этот раз он решил повторить свой [сингапурский] прием против меня, когда атаковал в 11-м повороте, – рассказал Алекс про Переса, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Я увернулся, и тогда он сделал то же самое против Кевина. Я ехал сразу следом за ними и прекрасно видел, что происходит.
Совершенно очевидно, что нынешние штрафы ничему не учат пилотов. Это происходит потому, что они недостаточно строгие. Сами посмотрите – он [Перес] творит такое во второй гонке подряд».
Авария: Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19
Магнуссен тоже остался, мягко говоря, не в восторге от действий Переса.
«Он развернул меня и этим похоронил мою гонку, – сказал датчанин из Haas. – Мне пришлось проводить пит-стоп слишком рано для нашей тактики, из-за чего потом ехать на сильно изношенных шинах. Выбора у нас не было».
Говоря о штрафе Переса, гонщик добавил: «Прежде всего он наказал сам себя. Его гонка шла плохо, но он пошел в дерьмовую атаку из дерьмовой позиции».
Сопредседатель ассоциации гонщиков GPDA Джордж Расселл согласился, что вопрос штрафов за столкновение стоит обсудить.
«Помню, год назад в Остине я ошибся а старте и влетел в Карлоса [Сайнса], – сказал британец. – Тогда мне дали пять секунд, хотя по совести это тянуло на штрафной проезд.
Это непростой вопрос. Мы всегда говорим, что судить надо за действия, а не за их последствия. Но все же, последствия тоже иногда надо учитывать. Наверное, есть смысл вернуться к обсуждению этого вопроса».
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