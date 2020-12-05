Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
11 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Квалификация через
00 Часов
:
06 Минут
:
27 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
13 дек.
Первая тренировка через
5 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Штраф за замену мотора отбросил Фиттипальди в конец решетки

Поделились
Комментарии
Штраф за замену мотора отбросил Фиттипальди в конец решетки
Автор:
Перевод: Иван Матушкин, редактор

Дебютанту Haas наверняка придется начинать Гран При Сахира последним

Пьетро Фиттипальди придется начинать дебютную гонку в Формуле 1 с конца стартовой решетки. На третьей тренировке на его болид поставили новую батарею и элемент электронного контроля для силовой установки, что привело к штрафу.

Оба элемента стали для болида, на котором выступает Фиттипальди, уже третьими в этом сезоне при лимите в две детали на год. Первая лишняя деталь принесла бразильцу штраф в 10 позиций, вторая – еще пять. В сумме 15 штрафных мест наверняка отправят Фиттипальди на последнее место, если только другие аутсайдеры не получат штрафов.

На Гран При Сахира Фиттипальди заменяет в Haas травмированного Ромена Грожана. В пятничных тренировках он показал 19-е и 18-е времена, а в субботу вновь оказался 19-м.

Читайте также:

Ферстаппен опередил Боттаса и Гасли в финальной тренировке Гран При Сахира

Предыдущая новость

Ферстаппен опередил Боттаса и Гасли в финальной тренировке Гран При Сахира

Следующая новость

Сможет ли Льюис вернуться в Абу-Даби? Оцениваем шансы чемпиона

Сможет ли Льюис вернуться в Абу-Даби? Оцениваем шансы чемпиона
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Пилоты Пьетро Фиттипальди
Команды Haas F1 Team
Автор Адам Купер

Самое читаемое Сегодня

Ферстаппен опередил Боттаса и Гасли в финальной тренировке Гран При Сахира
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Ферстаппен опередил Боттаса и Гасли в финальной тренировке Гран При Сахира

Сможет ли Льюис вернуться в Абу-Даби? Оцениваем шансы чемпиона
Формула 1 Формула 1 / Новости

Сможет ли Льюис вернуться в Абу-Даби? Оцениваем шансы чемпиона

Положение в общем зачете Формулы 2 перед финальной гонкой
Формула 2 Формула 2 / Результаты

Положение в общем зачете Формулы 2 перед финальной гонкой

Renault и Racing Point опять на ножах. Теперь из-за Алонсо
Формула 1 Формула 1 / Новость

Renault и Racing Point опять на ножах. Теперь из-за Алонсо

Расселл наставил синяков, а Боттас сломал днище. Как пилоты Mercedes провели пятницу
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл наставил синяков, а Боттас сломал днище. Как пилоты Mercedes провели пятницу

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию
Формула 2 Формула 2 / Отчет о квалификации

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию

Расселл стал лучшим и во второй тренировке в Сахире. У обоих пилотов Ferrari возникли проблемы
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Расселл стал лучшим и во второй тренировке в Сахире. У обоих пилотов Ferrari возникли проблемы

Цунода выиграл гонку Ф2 в Бахрейне, Мазепин вырвал подиум
Формула 2 Формула 2 / Отчет о гонке

Цунода выиграл гонку Ф2 в Бахрейне, Мазепин вырвал подиум

Самое важное:

Онлайн. Гран При Сахира. Квалификация
Формула 1 Формула 1 / Прямой эфир

Онлайн. Гран При Сахира. Квалификация

Сможет ли Льюис вернуться в Абу-Даби? Оцениваем шансы чемпиона
Формула 1 Формула 1 / Новости

Сможет ли Льюис вернуться в Абу-Даби? Оцениваем шансы чемпиона

Штраф за замену мотора отбросил Фиттипальди в конец решетки
Формула 1 Формула 1 / Новость

Штраф за замену мотора отбросил Фиттипальди в конец решетки

Ферстаппен опередил Боттаса и Гасли в финальной тренировке Гран При Сахира
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Ферстаппен опередил Боттаса и Гасли в финальной тренировке Гран При Сахира

Самое читаемое

1
Формула 1

Ферстаппен опередил Боттаса и Гасли в финальной тренировке Гран При Сахира

2
Формула 1

Сможет ли Льюис вернуться в Абу-Даби? Оцениваем шансы чемпиона

17мин
3
Формула 2

Положение в общем зачете Формулы 2 перед финальной гонкой

4
Формула 1

Renault и Racing Point опять на ножах. Теперь из-за Алонсо

5
Формула 1

Расселл наставил синяков, а Боттас сломал днище. Как пилоты Mercedes провели пятницу

20ч

Самое важное:

Сможет ли Льюис вернуться в Абу-Даби? Оцениваем шансы чемпиона
Формула 1

Сможет ли Льюис вернуться в Абу-Даби? Оцениваем шансы чемпиона

Штраф за замену мотора отбросил Фиттипальди в конец решетки
Формула 1

Штраф за замену мотора отбросил Фиттипальди в конец решетки

Ферстаппен опередил Боттаса и Гасли в финальной тренировке Гран При Сахира
Формула 1

Ферстаппен опередил Боттаса и Гасли в финальной тренировке Гран При Сахира

Снос, занос, пробуксовка, трафик, шум в ушах: Ферстаппен составил целый список проблем на Гран При Сахира
Формула 1

Снос, занос, пробуксовка, трафик, шум в ушах: Ферстаппен составил целый список проблем на Гран При Сахира

Renault и Racing Point опять на ножах. Теперь из-за Алонсо
Формула 1

Renault и Racing Point опять на ножах. Теперь из-за Алонсо

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.