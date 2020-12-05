Штраф за замену мотора отбросил Фиттипальди в конец решетки

Пьетро Фиттипальди придется начинать дебютную гонку в Формуле 1 с конца стартовой решетки. На третьей тренировке на его болид поставили новую батарею и элемент электронного контроля для силовой установки, что привело к штрафу.

Оба элемента стали для болида, на котором выступает Фиттипальди, уже третьими в этом сезоне при лимите в две детали на год. Первая лишняя деталь принесла бразильцу штраф в 10 позиций, вторая – еще пять. В сумме 15 штрафных мест наверняка отправят Фиттипальди на последнее место, если только другие аутсайдеры не получат штрафов.

На Гран При Сахира Фиттипальди заменяет в Haas травмированного Ромена Грожана. В пятничных тренировках он показал 19-е и 18-е времена, а в субботу вновь оказался 19-м.