«Штраф за что?» Хорнер не увидел вины Макса в выдавливании Хэма с трассы

Гран При Бразилии запомнился не только блестящей победой Льюиса Хэмилтона, но и инцидентом на 48-к круге в четвертом повороте. Тогда Льюис Хэмилтон предпринял первую попытку атаки на лидировавшего Макса Ферстаппена, но голландец очень поздно затормозил, сам не смог вписаться в поворот и выдавил соперника с трассы, удержав позицию.

Судьи начали рассмотрение случившегося, но вскоре сообщили, что не видят повода для начала расследования. В итоге на 59 круге Хэмилтон совершил еще одну атаку в том же месте, которая на сей раз прошла успешно.

После гонки глава Mercedes Тото Вольф назвал решение судей странным и пообещал поговорить с FIA по поводу случившегося. А руководитель Red Bull Кристиан Хорнер, напротив, ничего криминального в действиях своего пилота не увидел.

«Макс уехал широко и оба оказались за пределами трассы, так что было бы несправедливо наказывать за этом, – сказал Хорнер в эфире телеканала Sky F1. – Штраф за что? Макс не получил никакого преимущества за счет этого инцидента! Думаю, это просто жесткая борьба в гонке, жесткое соперничество между участниками.

Полагаю, судьи поступили правильно. Мы много раз говорили, что давайте дадим пилотам бороться на трассе, и сегодня именно это и произошло.

Макс всегда сражается жестко, но Льюис делает ровно то же самое. Они сейчас ведут борьбу за чемпионский титул, так что нас ждут жесткие гонки. Но мне кажется, это была честная борьба, без столкновений, и Льюис смог обогнать несколькими кругами позже».