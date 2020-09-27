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Формула 1 / Гран При России / Новость

Штраф в гонке «подпалил задницу» Риккардо

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Штраф в гонке «подпалил задницу» Риккардо
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Как рассказал пилот Renault, наказание за неверное возвращение на трассу придало ему желания ехать еще быстрее, чтобы компенсировать потерю

Во время обмена позициями со своим партнером по команде Эстебаном Оконом по ходу Гран При России Даниэль Риккардо слишком широко вышел из второго поворота, оказавшись за поребриком. 

Австралиец вернулся обратно по кратчайшему пути, тогда как судьи перед началом уик-энда отдельно обращали внимание гонщиков на особую процедуру для таких случаев. 

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Судьи назначили Риккардо 5-секундный штраф, узнав о котором от своего инженера Карела Лоса, Даниэль признал по радио свою вину и пообещал ехать быстрее, чтобы компенсировать потерянное время. 

В итоге он смог достаточно оторваться от Шарля Леклера из Ferrari, чтобы удержать пятое место в протоколе и не потерять важные очки

«Я бы сказал, что это хороший результат, – отметил Риккардо на медиа-брифинге. – Хотя сегодня на пути к нему меня в прямом смысле ждали кочки и ухабы. 

Я заработал пятисекундный штраф, слишком широко проехав во втором повороте, так что потом должен был отыгрываться. Что мне в итоге удалось. Думаю, сегодня мы были пятыми по скорости и смогли получить именно это место. Я нашел для себя лишнюю работу, но все в порядке. 

Мне вновь удался старт, в последнее время машина срывается с места как ракета. Это очень хорошо. В дальнейшем я сам не все сделал безупречно, но смог исправиться».

Говоря об ошибке, он добавил: «Полностью моя вина. Я заблокировал колеса и уехал слишком широко. И понимал, что за это последует штраф.

Потому, когда Карел сообщил мне, я уже мысленно смирился с этим. И мне оставалось только одно –  ехать быстрее, чтобы создать отрыв от Леклера.

Так что, оборачиваясь назад, все это было даже на пользу. Мне словно задницу подпалили. Думаю, это круто, что я не позволил всей этой ситуации помешать мне. Полагаю, нам удалось хорошо провести остаток гонки».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Пилоты Даниэль Риккардо
Автор Адам Купер

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