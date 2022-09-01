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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Штраф или риск схода? Льюис не сможет использовать в Зандфорте мотор из Спа

Команда Mercedes оказалась перед сложным выбором: восстановить двигатель Хэмилтона после аварии в Бельгии все еще реально, но это потребует времени

Алекс Калинаукас
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Штраф или риск схода? Льюис не сможет использовать в Зандфорте мотор из Спа
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На первом этапе Ф1 после летних каникул Льюису Хэмилтону поставили новую силовую установку, однако в гонке пилот Mercedes продолжал борьбу только до пятого поворота, где столкнулся с Фернандо Алонсо. После этого машина семикратного чемпиона взлетела в воздух, ударилась об асфальт с 45-кратной перегрузкой и вскоре замерла у края трассу, где британец остановился по просьбе команды. 

Из-за утечки в системе охлаждения элементы силовой установки могли получить повреждения – к среде работа по анализу их состояния еще не была закончена. 

В четверг, когда участники Ф1 съехались в голландский Зандфорт, Льюис рассказал, что шанс спасти его мотор еще есть, вот только завершить эту работу к старту уик-энда не получится. 

«Они разобрали всю машину и сейчас исследуют двигатель, чтобы убедиться, что его можно будет использовать дальше, – рассказал гонщик на пресс-брифинге. – Думаю, мы сможем вернуть его.

В этот уик-энд использовать этот мотор не получится, так как ремонт отдельных элементов продолжается. Но скоро мы получим все ответы».

Таким образом, в Зандфорте Льюису могут поставить новый двигатель – четвертый по счету. Это приведет к штрафной перестановке по решетке, что на медленной голландской трассе крайне нежелательно.

Второй вариант – вернуть один из двух двигателей, которые Льюис использовал весной и летом. Оба сохраняют работоспособность, но уже имеют значительный пробег, что значительно повышает риск отказа. Кроме того, эти моторы уже растеряли часть своей эффективности.

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