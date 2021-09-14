Судьи FIA признали Макса Ферстаппена виновным в столкновении с Льюисом Хэмилтоном на 26-м круге Гран При Италии. Так как обя пилота сошли в результате аварии, лидера Red Bull наказали перестановкой на стартовом поле следующего этапа который пройдет на «Сочи Автодроме» в последний уик-энд сентября.

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Впрочем, исторически российская трасса является не самой успешной для Макса, он никогда не стартовал в Олимпийском парке даже с первого ряди. Его лучший результат – третье место на решетке прошлогодней гонки.

Важно учитывать, что Ферстаппен едва ли сможет провести остаток сезона без замены двигателя: одну из трех силовых установок, которые можно без штрафа использовать по ходу сезона, пришлось списать после столкновения с Хэмилтоном в Сильверстоуне, а ресурса двух оставшихся не хватит, чтобы завершить сезон.

Так как в Сочи Макс все равно не сможет стартовать выше четвертой позиции, для Red Bull это может стать удачным моментом для замены двигателя – тогда Ферстаппен будет на решетке последним.

«Мы еще не приняли по этому поводу окончательного решения, – цитирует f1-insider гоночного консультанта Red Bull Хельмута Марко. – Но я думаю, что в Сочи он достаточно легко сможет обгонять.

Прежде это была трасса Mercedes, но в этом году мы сильны на всех этапах. Так что если все сложится удачно, нам и в Сочи удастся поспорить с Mercedes».

Команда из Брэкли выиграла все семь прошедших Гран При России. Ферстаппен в 2020 году финишировал вторым.