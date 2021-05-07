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Формула 1 Новость

Штайнер: Сейчас Haas больше работает на Мазепина

По словам руководителя американской команды, сейчас она занимается тем, чтобы вывести российского пилота на один уровень с его напарником

Штайнер: Сейчас Haas больше работает на Мазепина

В нынешнем сезоне команда Haas стала единственной в Формуле 1, чью пару пилотов составили два дебютанта. В 2020-м Мик Шумахер и Никита Мазепин выступали в Формуле 2, где оба регулярно одерживали победы – однако переход в чемпионат мира дался обоим непросто.

Форма Haas сделала немца и россиянина аутсайдерами пелотона, однако Мик, несмотря на несколько ошибок в первых Гран При, сейчас выглядит значительно увереннее Никиты, который по-прежнему дает своим критикам основания для нападок. 

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По словам главы американского коллектива Гюнтера Штайнера, такая разница между напарниками имеет свои причины. 

«Думаю, Мик имеет возможность лучше или быстрее адаптироваться к поведению машины, – объяснил он на пресс-конференции FIA в Барселоне. – Мы все понимаем, что машина не слишком хороша, и не скрываем этого. Мои коллеги по этой сессии (представители других команд – прим.ред.) говорят о своих сложностях, но я бы с удовольствием получил одну из их машин.

Если говорить о Никите, то мы просто должны обеспечить ему более хороший баланс, чтобы было проще справляться с недостатками машины. Она очень нестабильна в поворотах, и Мику, я полагаю, удается справляться с этим чуть лучше, а у Никиты здесь  несколько больше сложностей. 

Ему нужен стабильный задок, чтобы обрести уверенность. И мы стремимся помочь ему с этим. Эти машины таковы, что если вы не уверены в них, то ехать быстро крайне сложно. Именно этим мы и намерены заняться». 

Журналисты уточнили, позволяет ли такое развитие события считать Шумахера лидером команды.

«Мы внимательно смотрим за работой Мика, чтобы понять, что позволяет ему добиваться большего, – ответил тот. – И стремимся дать Никите ту же скорость. Потому мы сейчас больше  фокусируемся именно на Никите, чтобы он мог ехать на уровне Мика. 

Нам просто надо разобраться, что позволяет ему (Шумахеру) получать от машины больше. Для этого мы внимательно исследуем настройки. 

Но утверждать, что кто-то уже стал лидером, пока рано. Потому что тогда начнут говорить: "Мик – первый номер", а это не так. У пилотов равный статус. У них одинаковые машины, и мы сохраним этот подход. 

Это всего лишь четвертый уик-энд, еще даже не было четвертой гонки. Думаю, слишком рано делать все эти выводы. Определенно, пока Мик впереди, но я практически уверен, что мы сможем вывести Никиту на тот же уровень».

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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Бывший босс Force India обвиняет Стролла-старшего: «Инженеры деморализованы и потеряны»
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мик Шумахер , Никита Мазепин , Гюнтер Штайнер
Команды Haas F1 Team

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