Борьба за победу на Гран При Испании завершилась в пользу Льюиса Хэмилтона, однако в их напряженной дуэли с Максом Ферстаппеном был момент, когда британец потерял время позади отстающего на круг Никиты Мазепина.

В этот момент пилот Red Bull уже провел свой первый пит-стоп, а его соперник из Mercedes остался на трассе – и атаковал изо всех сил. Россиянин на протяжении примерно половины круга не уступал дорогу лидеру сезона, что вызвало недовольство босса чемпионской команды.

Слова Тото Вольфа, который требовал от дирекции гонки активнее сигнализировать россиянину голубыми флагами, можно было услышать в трансляции.

После финиша ту ситуацию попросили прокомментировать у руководителя Haas Гюнтера Штайнера.

«Я не слышал точных слов, лишь знаю, что Тото что-то говорил, – ответил тот. – Потому не буду ничего комментировать. Но я точно знаю, что сегодня Никита хорошо справился с работой, а Тото, похоже, остался Тото – он хочет быть уверен, что все видят, кто здесь командует.

Все должны расступаться, когда он идет. Так что он все взял в свои руки и не дал этим ребятам [судьям] выполнить свою работу. Полагаю, ему хотелось получить чуть больше популярности».

Репортеры поинтересовались, есть ли у Мазепина проблемы с тем, чтобы не терять лишнее время, пропуская лидеров на круг – попросив сравнить его в этом компоненте с Миком Шумахером.

«Мне надо проверить данные, – сказал Штайнер. – Обычно, если ты замыкаешь пелотон, пропускать приходится больше. Сегодня мы постарались как можно лучше справиться с этой процедурой и все просчитать.

Сравнивать разных гонщиков тут сложно, потому что все обгоны под голубыми флагами разные. Но я не думаю [что Мик теряет меньше времени]. Разве что самую малость. Возможно, Никита чуть осторожнее, потому у него и уходит немного больше времени».

Штайнер добавил, что в Барселоне у гонщиков Haas не было шансов в борьбе с соперниками, даже гонщиками Williams.

«Обоим парням удался хороший старт, – отметил он. – Мик отыграл четыре или пять позиций, Никита две. Но затем стало понятно, что нет смысла агрессивно упираться и повредить машину.

Было важно добраться до финиша. Потому, понятное дело, мы не могли сражаться с Williams. Нас легко обгоняли на прямых. Но мы проехали наши круги и в этом плане можем быть довольны. Но когда вы опережаете кого-то в квалификации, а затем уступаете в гонке, то радоваться тут нечему».