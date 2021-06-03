Штайнер: Я и не ждал от Мазепина аварий в Монако

Стартовые этапы Никиты Мазепина в Формуле 1 сопровождались многочисленными вылетами россиянина с трассы. За первые четыре Гран При у пилота Haas насчитали 10 подобных вылетов. Однако на сложной трассе Гран При Монако Мазепин сумел избежать контактов со стенами и любых других инцидентов.

Перед этапом в Баку, который тоже пройдет на городской трассе, босса Haas Гюнтера Штайнера спросили, как Никите «повторить магию».

«Я и не ожидал, что он въедет в стену в Монако, – заверил Штайнер немецкого журналиста, задавшего вопрос. – Это вы как-то агрессивно об этом говорите.

Думаю, выступление в Монако придаст ему уверенности здесь, ведь это тоже городская трасса. В некоторых местах очень узкая. Надеюсь, он применит здесь выученные уроки, и выступит еще лучше. В этом и состоит процесс обучения. Надеюсь, все получится. Не уверен, но такова цель».

В Монако Мазепин впервые в карьере опередил напарника и финишировал в гонке не последним.

Дополнительная информация: Олег Карпов