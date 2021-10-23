Штайнер встал на защиту Ферстаппена в споре о Netflix

Приехав в США, лидер общего зачете Формулы 1 Макс Ферстаппен на вопрос журналистов по поводу документального сериала Drive to survive неожиданно признался, что больше не дает его авторам интервью, так как прошлый опыт заставляет его думать, что телевизионщики все перевирают.

Большинство других пилотов не согласились с Ферстаппеном, отметив большую позитивную роль документального сериала от Netflix в росте популярности Формулы 1 во всем мире. Однако в защиту гонщика Red Bull неожиданно высказался руководитель Haas Гюнтер Штайнер, который сам, особенно в первом сезоне сериала был одним из ярчайших персонажей.

«Если Макс не хочет принимать в этом участие, то не мне его осуждать, – сказал Штайнер. – В этом деле каждый волен поступать как хочет. Его право отказаться, если ему не нравится, как его показывают.

Для болельщиков это, конечно, не хорошо, так как он в первую очередь отличный пилот и интересная личность. Но опять же, это касается только его жизни. Что касается меня, то я не знаю каким я там показан, мне сложно оценить».

В свою очередь адвокатом Netflix выступил глава McLaren Racing Зак Браун.

«Netflix очень многое принес Формуле 1, помог привлечь молодежь в ряды болельщиков. И этот сериал правда оказал большое влияние на Америку. Не стану лезть в дела других команд, но мне кажется нормальным, что в телевидении есть театральная составляющая», – заявил Браун.