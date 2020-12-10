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Формула 1 / Новости

Штайнер впервые прокомментировал инцидент с Мазепиным

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Штайнер впервые прокомментировал инцидент с Мазепиным
Автор:
Соавтор: Люк Смит, Редактор Ф1

Руководитель Haas заявил, что команда относится к скандальной истории, в которую попал ее будущий пилот Никита Мазепин, «со всей серьезностью»

В начале недели Никита Мазепин попал под огонь критики в социальных сетях после того, как в его аккаунте в инстаграме появилась запись, на которой он трогает за грудь девушку. Пост был вскоре удален, однако подписчики гонщика успели ее сохранить.

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В Haas, за которую Мазепин должен начать выступать в Ф1 в 2021 году, отреагировали на скандал, назвав поведение Никиты «отвратительным».

«Мы проведем внутреннее разбирательство и больше не будем давать комментариев на этот счет», – говорилось в заявлении команды.

В интервью Motorsport.com в четверг днем глава коллектива Гюнтер Штайнер заявил, что команда относится к случившемуся серьезно, однако не стал распространяться на тему возможных санкций в отношении гонщика.

«Мы относимся к этому со всей серьезностью, как вы могли судить по нашему заявлению, – сказал босс коллектива. – Я хочу еще раз это подчеркнуть. Мы с этим разбираемся. Я не буду вдаваться в детали относительно того, что мы делаем и как. Но мы относимся к этому серьезно, и мы с этим разберемся. Пока мне больше нечего сказать.

Мы поговорим об этом с ним лично. Я не хочу публично рассказывать о том, что мы делаем, и еще раз повторю, что не буду дальше это комментировать. Я бы попросил людей уважать эту позицию, потому что мы действительно относимся к этому серьезно. Но мы со всем разберемся».

В интернете, тем временем, продолжается сбор подписей за отстранение Мазепина от участия в гонках Ф1. К середине четверга ее подписали более 25 000 человек.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин
Автор Олег Карпов

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