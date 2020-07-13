Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
25 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
32 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
46 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
59 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
102 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
109 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
123 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
137 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Штайнер в шутку припугнул своих пилотов Феттелем

Поделились
Комментарии
Штайнер в шутку припугнул своих пилотов Феттелем
Автор:
, Редактор
13 июл. 2020 г., 01:00

Глава Haas признал, что не ведет никаких переговоров с четырехкратным чемпионом мира, но пошутил, что пока Феттель свободен, Haas без пилотов не останется

После объявления об увольнении Себастьяна Феттеля из Ferrari слухи прочат немецкого гонщика в самые разные команды. Считается, что сам четырехкратный чемпион хотел бы попасть в Mercedes, но более вероятным выглядит его возвращение в Red Bull. Также слухи связывали Феттеля с McLaren, Renault и даже Racing Point.

Не удивительно, что во время уик-энда в Штирии журналисты спросили о Себастьяне даже главу команды Haas Гюнтера Штайнера.

«Это вопрос к Феттелю, – сказал Штайнер. – Я не могу себе позволить такого гонщика, вы же понимаете. Он четырехкратный чемпион мира. Ему вообще надо переходить в небольшую команду? Чего он в целом от жизни хочет? Я не знаю.

Если захочет перейти к нам, я только за. Лично у меня с ним отличные отношения. Но на деле мы с ним ни разу не говорили после объявления об его уходе из Ferrari. Так что между Себастьяном и Haas ничего нет».

Тем не менее Штайнер в шутку вновь вспомнил о Феттеле, когда его спросили о продлении контрактов с действующими пилотами Haas.

«Что касается нашего состава пилотов на 2021 года, то пока у нас есть другие проблемы, требующие решения. В конце концов пандемия не закончилась, многое не определено. Ну и пока Феттель ищет себе работу, у меня нет повода переживать по поводу того, что мы не найдем себе пилотов на следующий сезон», – заключил Штайнер.

Читайте также:

Следующая новость
Лучшие фото Гран При Штирии: воскресенье

Предыдущая новость

Лучшие фото Гран При Штирии: воскресенье

Самое читаемое Сегодня

После аварии Леклера и Феттеля на Ferrari сошла лавина мемов. В них есть даже вишневая «девятка»!
Формула 1 / Формула 1

После аварии Леклера и Феттеля на Ferrari сошла лавина мемов. В них есть даже вишневая «девятка»!

Гран При Штирии: пять быстрых выводов
Формула 1 / Формула 1

Гран При Штирии: пять быстрых выводов

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет
Формула 1 / Формула 1

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет

Лундгор выиграл воскресную гонку Формулы 2, Шварцман сошел на первом круге
Формула 2 / Формула 2

Лундгор выиграл воскресную гонку Формулы 2, Шварцман сошел на первом круге

Mercedes пугала всех, что ее КПП развалятся. А сейчас вдруг все в порядке
Формула 1 / Формула 1

Mercedes пугала всех, что ее КПП развалятся. А сейчас вдруг все в порядке

«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1

«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии

Williams получил шанс бороться с соперниками. Но теперь мешает новая проблема
Формула 1 / Формула 1

Williams получил шанс бороться с соперниками. Но теперь мешает новая проблема

Самое важное:

Штайнер в шутку припугнул своих пилотов Феттелем
Формула 1 / Формула 1
30мин

Штайнер в шутку припугнул своих пилотов Феттелем

Лучшие фото Гран При Штирии: воскресенье
Формула 1 / Формула 1

Лучшие фото Гран При Штирии: воскресенье

Стролл поставил Racing Point на один уровень с Red Bull
Формула 1 / Формула 1

Стролл поставил Racing Point на один уровень с Red Bull

Williams получил шанс бороться с соперниками. Но теперь мешает новая проблема
Формула 1 / Формула 1

Williams получил шанс бороться с соперниками. Но теперь мешает новая проблема

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Haas F1 Team
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое

1
Формула 1

После аварии Леклера и Феттеля на Ferrari сошла лавина мемов. В них есть даже вишневая «девятка»!

2
Формула 1

Гран При Штирии: пять быстрых выводов

3
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии

4
Формула 1

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет

5
Формула 2

Лундгор выиграл воскресную гонку Формулы 2, Шварцман сошел на первом круге

Последние видео

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии 06:18
Формула 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Самое важное:

Штайнер в шутку припугнул своих пилотов Феттелем
Формула 1

Штайнер в шутку припугнул своих пилотов Феттелем

Лучшие фото Гран При Штирии: воскресенье
Формула 1

Лучшие фото Гран При Штирии: воскресенье

Стролл поставил Racing Point на один уровень с Red Bull
Формула 1

Стролл поставил Racing Point на один уровень с Red Bull

Williams получил шанс бороться с соперниками. Но теперь мешает новая проблема
Формула 1

Williams получил шанс бороться с соперниками. Но теперь мешает новая проблема

Mercedes пугала всех, что ее КПП развалятся. А сейчас вдруг все в порядке
Формула 1

Mercedes пугала всех, что ее КПП развалятся. А сейчас вдруг все в порядке

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.