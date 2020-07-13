Штайнер в шутку припугнул своих пилотов Феттелем

После объявления об увольнении Себастьяна Феттеля из Ferrari слухи прочат немецкого гонщика в самые разные команды. Считается, что сам четырехкратный чемпион хотел бы попасть в Mercedes, но более вероятным выглядит его возвращение в Red Bull. Также слухи связывали Феттеля с McLaren, Renault и даже Racing Point.

Не удивительно, что во время уик-энда в Штирии журналисты спросили о Себастьяне даже главу команды Haas Гюнтера Штайнера.

«Это вопрос к Феттелю, – сказал Штайнер. – Я не могу себе позволить такого гонщика, вы же понимаете. Он четырехкратный чемпион мира. Ему вообще надо переходить в небольшую команду? Чего он в целом от жизни хочет? Я не знаю.

Если захочет перейти к нам, я только за. Лично у меня с ним отличные отношения. Но на деле мы с ним ни разу не говорили после объявления об его уходе из Ferrari. Так что между Себастьяном и Haas ничего нет».

Тем не менее Штайнер в шутку вновь вспомнил о Феттеле, когда его спросили о продлении контрактов с действующими пилотами Haas.

«Что касается нашего состава пилотов на 2021 года, то пока у нас есть другие проблемы, требующие решения. В конце концов пандемия не закончилась, многое не определено. Ну и пока Феттель ищет себе работу, у меня нет повода переживать по поводу того, что мы не найдем себе пилотов на следующий сезон», – заключил Штайнер.