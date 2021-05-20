Штайнер: В Ф1 Мазепин еще не был так счастлив

Никита Мазепин завершил первые тренировки Гран При Монако с 18-м временем, сумев опередить своего напарника Мика Шумахера и Юки Цуноду из AlphaTauri. К тому же, россиянин смог избежать инцидентов на трассе, которые ранее с ним случались на каждом этапе.

Босс Haas Гюнтер Штайнер рассказал, что и сам пилот остался доволен своим выступлением.

«По-моему, сегодня он отлично поработал, – сказал Штайнер. – Я поговорил с ним после заездов, он был очень рад. Сказал, что с прихода в Формулу 1 не чувствовал себя таким счастливым.

Он хорошо справился. Не сделал ничего из того, что делать не следовало. Прибавлял с каждым кругом. Нам еще есть, куда прибавлять, но мы на верном пути».

Штайнер пояснил, что именно позволило Мазепину прибавить: «Он просто почувствовал уверенность в машине. Так он мне сказал. Я не знаю в деталях, что именно изменилось. Но он сказал, что не ожидал такого удовольствия».

Босса Haas не сильно удивило, что улучшение пришло на такой сложной трассе, как в Монако: «Может это немного удивительно. Но на каком-то этапе [уверенность] приходит. Ну и время за рулем сыграло свою роль. Это уже пятый его этап, он привыкает».