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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Штайнер: В Ф1 Мазепин еще не был так счастлив

Автор:
, редактор

Глава команды похвалил Никиту за, пожалуй, лучший день со времени прихода в Ф1

Штайнер: В Ф1 Мазепин еще не был так счастлив

Никита Мазепин завершил первые тренировки Гран При Монако с 18-м временем, сумев опередить своего напарника Мика Шумахера и Юки Цуноду из AlphaTauri. К тому же, россиянин смог избежать инцидентов на трассе, которые ранее с ним случались на каждом этапе.

Босс Haas Гюнтер Штайнер рассказал, что и сам пилот остался доволен своим выступлением.

«По-моему, сегодня он отлично поработал, – сказал Штайнер. – Я поговорил с ним после заездов, он был очень рад. Сказал, что с прихода в Формулу 1 не чувствовал себя таким счастливым.

Он хорошо справился. Не сделал ничего из того, что делать не следовало. Прибавлял с каждым кругом. Нам еще есть, куда прибавлять, но мы на верном пути».

Штайнер пояснил, что именно позволило Мазепину прибавить: «Он просто почувствовал уверенность в машине. Так он мне сказал. Я не знаю в деталях, что именно изменилось. Но он сказал, что не ожидал такого удовольствия».

Босса Haas не сильно удивило, что улучшение пришло на такой сложной трассе, как в Монако: «Может это немного удивительно. Но на каком-то этапе [уверенность] приходит. Ну и время за рулем сыграло свою роль. Это уже пятый его этап, он привыкает».

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«У меня кровь из глаза». Феттель объяснил проблемы со зрением на тренировке

Предыдущая новость

«У меня кровь из глаза». Феттель объяснил проблемы со зрением на тренировке
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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