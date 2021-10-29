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Формула 1 / Гран При США Новости

Штайнер: В этот уик-энд Квят поедет искать место в NASCAR

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Россиянин посетит этап в Мартинсвилле

Штайнер: В этот уик-энд Квят поедет искать место в NASCAR

Россиянин Даниил Квят во второй раз в своей карьере лишился места боевого пилота Формулы 1 после сезона прошлого года. С тех пор он не нашел себе постоянного места за рулем ни в одной гоночной серии, но остается резервным гонщиком Alpine.

Ранее мы писали, что с наибольшей вероятностью увидим в следующем году Квята в Формуле Е. Опровержения этой информации пока не было, но глава американской команды Формулы 1 Haas Гюнтер Штайнер на днях рассказал, что россиянин продолжает присматриваться и к NASCAR.

«Многие пилоты хотят попробовать себя в NASCAR, некоторые и в IndyCar тоже, – цитирует Штайнера издание Sports Mole. – Для них это трудный шаг, так как американские серии очень отличаются от европейских. Это также сложно, как перейти из NASCAR в Формулу 1. Дело не только в специфических пилотажных навыках, но и в том, что отличается вся система.

Мик Шумахер уже побывал на этапе NASCAR в Техасе, а Даниил Квят собирается приехать на этап в Мартинсвилле, который пройдет в штате Вирджиния в эти выходные. И все, когда туда едет, спрашивают у меня: «Ей, Гюнтер, можешь меня с кем-нибудь там познакомить?». Так, Даниил немного задержится там, чтобы поразузнать, нет ли для него вариантов, потому, что в Формуле 1 он сейчас не выступает».

Штайнера можно считать одним из самых осведомленных в делах NASCAR руководителей в Формуле 1. Он управляет командой, принадлежащей Джину Хаасу, который также владеет командой в американской кузовной серии.

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