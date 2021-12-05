Штайнер: В другой ситуации мы бы Хэмилтона не простили

В субботу после третьей тренировки в Саудовской Аравии Льюис Хэмилтон был вызван к судьям по поводу двух инцидентов: за игнорирование двойных желтых флагов и за то, что не пропустил Никиту Мазепина, когда тот был на быстром круге, а Хэмилтон, напротив, ехал медленно.

В первом случае судьи не увидели вины Хэмилтона, а за блокировку Мазепина они присудили денежный штраф команде и вынесли второе в сезоне предупреждение пилоту. Сам Мазепин вечером в субботу заявил, что не хотел бы быть причастным к более суровому наказанию Хэмилтона, которое отразилось бы на борьбе за титул.

А вот глава команды Haas Гюнтер Штайнер вырази иное мнение.

«Если бы мы сделали что-то похожее на то, что сделал Mercedes, нас бы наказали штрафом в пять позиций, что для нас бы ничего не изменило – сказал Штайнер. – Самого Мазепина сильно критиковали за опасные маневры, а когда так делает кто-то другой, то вроде как все нормально. Проблема в том, что из конца пелотона, где мы сейчас находимся, нас не слышат. Так что нам нужно подняться повыше, чтобы быть услышанными

Судьям FIA не легко принимать такие решения. Так всегда в мире, чем лучше ты выступаешь, тем больший голос имеешь. Я не хочу обвинять судей, у них очень сложная работа. Но им приходится считаться с популярностью или непопулярностью участника эпизода.

Лично мне сейчас не из-за чего расстраиваться. Нам нечего терять кроме последнего места. Но если бы мы сражались за позиции, то это бы меняло наше отношение к решению судей. Надеюсь, в следующем году мы будем именно в таком положении».

Дополнительная информация: Олег Карпов