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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Штайнер: В другой ситуации мы бы Хэмилтона не простили

Автор:
, Редактор

Глава Haas дал понять, что команда не стала оспаривать денежный штраф для пилота Mercedes, который помешал быстрому кругу Никиты Мазепина, только потому, что от лишения Хэмилтона позиций сама ничего бы не выиграла

Штайнер: В другой ситуации мы бы Хэмилтона не простили

В субботу после третьей тренировки в Саудовской Аравии Льюис Хэмилтон был вызван к судьям по поводу двух инцидентов: за игнорирование двойных желтых флагов и за то, что не пропустил Никиту Мазепина, когда тот был на быстром круге, а Хэмилтон, напротив, ехал медленно.

В первом случае судьи не увидели вины Хэмилтона, а за блокировку Мазепина они присудили денежный штраф команде и вынесли второе в сезоне предупреждение пилоту. Сам Мазепин вечером в субботу заявил, что не хотел бы быть причастным к более суровому наказанию Хэмилтона, которое отразилось бы на борьбе за титул.

А вот глава команды Haas Гюнтер Штайнер вырази иное мнение.

«Если бы мы сделали что-то похожее на то, что сделал Mercedes, нас бы наказали штрафом в пять позиций, что для нас бы ничего не изменило – сказал Штайнер. – Самого Мазепина сильно критиковали за опасные маневры, а когда так делает кто-то другой, то вроде как все нормально. Проблема в том, что из конца пелотона, где мы сейчас находимся, нас не слышат. Так что нам нужно подняться повыше, чтобы быть услышанными

Судьям FIA не легко принимать такие решения. Так всегда в мире, чем лучше ты выступаешь, тем больший голос имеешь. Я не хочу обвинять судей, у них очень сложная работа. Но им приходится считаться с популярностью или непопулярностью участника эпизода.

Лично мне сейчас не из-за чего расстраиваться. Нам нечего терять кроме последнего места. Но если бы мы сражались за позиции, то это бы меняло наше отношение к решению судей. Надеюсь, в следующем году мы будем именно в таком положении».

Дополнительная информация: Олег Карпов

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