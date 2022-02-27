Штайнер в деталях рассказал, что пошло не так на тестах

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По результатам прошедших в Барселоне предсезонных тестов Формулы 1 команда Haas оказалась на последнем месте по количеству пройденной в сумме дистанции.

VF-22 столкнулась с рядом проблем, из-за которых машина большую часть времени провела в боксах. Босс коллектива Гюнтер Штайнер в свойственной ему манере рассказал все, как оно было на самом деле: список оказался большим.

«Мы проехали недостаточно километров, – сказал Штайнер Motorsport.com. – В первый день мы столкнулись с несколькими сложностями, из-за которых нам не удалось сделать все, что планировалось. Частично была проблема в днище. Но утром, в первый день, у нас также возникла проблема с топливным насосом: произошла утечка в топливном баке, поэтому давление было неправильным. Затем у нас немного подтекала трубка охлаждения батареи – соответственно, мы не могли запустить эту самую батарею, потому что иначе она бы перегрелась и загорелась.

Второй день был довольно хорошим, мы собрали много информации, и это вселяет в меня надежду.

В пятницу утром после девяти кругов у нас произошла утечка масла; мы сняли двигатель, попытались починить его, затем поставили обратно на машину, но утечка стала только больше. Так что нам пришлось закончить тесты досрочно. Наш вердикт: второй день был хорошим, остальные – не очень».

По мнению Штайнера, механики еще не привыкли к машине, и поэтому они немного дольше обычного разбирались в возникших трудностях.

Напомним, что вторая часть предсезонных тестов Ф1 состоится с 10 по 12 марта в Бахрейне.

Дополнительная информация: Адам Купер