Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Почему Mercedes не использовала слип-стрим? Ответ Вольфа Следующая / Леклер рассказал, как сам себе испортил уникальный круг
Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Штайнер: В 2022 году Haas останется аутсайдером

Автор:
, редактор

Глава Haas морально готов к очередному тяжелому сезону для команды

Штайнер: В 2022 году Haas останется аутсайдером

В последней квалификации сезона чуда не случилось, и оба гонщика Haas вновь оказались на последнем ряду стартовой решетки. Босса команды Гюнтера Штайнера уже попросили подвести итоги уходящего сезона и рассказать о планах на будущий. Немец надеется на лучшее, но при этом реалистично смотрит на вещи.

«Мы будем аутсайдерами, которые пытаются прыгнуть выше головы, потому что в организационном плане коллектив остался таким же, каким был в 2018-2019 годах, – рассказал Гюнтер. – Да, например, вместо людей Dallara у нас теперь есть свои работники и немного ребят из Ferrari. Но мы все еще самая маленькая команда – и мы хотим вернуться к тому, что было до 2019 года, дабы нас вспоминали по тем выступлениям.

Мы уже провели предварительный краш-тест, и финальный планируется в конце декабря, прямо перед Рождеством. Надеюсь, мы пройдем его, это наша цель. Машину 2022-го мы вновь будем собирать в Италии, как мы делали это ранее. Исключением стал уходящий сезон, потому что у нас был уже существующий автомобиль, который не нужно было строить заново

Ferrari добились хороших успехов с гибридной системой и двигателем на следующий сезон. Но стоит понимать – мы не знаем, чего добились конкуренты. В Ferrari сказали, что в 2022-м получится сделать хороший шаг вперед, так что надеюсь, что это сработает. И надеюсь, что другие не добились огромного прогресса.

Я впечатлен тем, как ребята продолжали работать, они никогда не сдавались. Мы знали, где окажемся, но все равно не сдавались. Думаю, видно, что мы шагнули вперед по ходу сезона. Перед летним перерывом у нас были проблемы, и сейчас мы с ними разобрались. Это может всплыть вновь, но это будет лишь вспышкой, а не чем-то постоянным. В целом, это был большой опыт для меня – и не скажу, что простой».

Дополнительная информация: Олег Карпов

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Почему Mercedes не использовала слип-стрим? Ответ Вольфа
Предыдущая новость

Почему Mercedes не использовала слип-стрим? Ответ Вольфа
Следующая новость

Леклер рассказал, как сам себе испортил уникальный круг

Леклер рассказал, как сам себе испортил уникальный круг
Загрузить комментарии
Больше от
Александра Шубина
Удачная ошибка Макса и счастье Норриса. Герои и лузеры Абу-Даби Гран При Абу-Даби
Формула 1

Удачная ошибка Макса и счастье Норриса. Герои и лузеры Абу-Даби

Норрис: Хочу остаться третьим, не вмешиваясь в борьбу лидеров Гран При Абу-Даби
Формула 1

Норрис: Хочу остаться третьим, не вмешиваясь в борьбу лидеров

19 гонщиков Ф1 призвали привиться от коронавируса Гран При Абу-Даби
Формула 1

19 гонщиков Ф1 призвали привиться от коронавируса

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Мазепин поставил себе тройку за дебютный сезон в Ф1 Гран При Абу-Даби
Формула 1

Мазепин поставил себе тройку за дебютный сезон в Ф1

Гран При Абу-Даби: дуэли в квалификациях Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Гран При Абу-Даби: дуэли в квалификациях

У Haas все плохо с Photoshop. Команда это доказала Гран При Абу-Даби
Формула 1

У Haas все плохо с Photoshop. Команда это доказала

Самое важное:

Леклер рассказал, как сам себе испортил уникальный круг
Формула 1 Формула 1

Леклер рассказал, как сам себе испортил уникальный круг

Штайнер: В 2022 году Haas останется аутсайдером
Формула 1 Формула 1

Штайнер: В 2022 году Haas останется аутсайдером

Почему Mercedes не использовала слип-стрим? Ответ Вольфа
Формула 1 Формула 1

Почему Mercedes не использовала слип-стрим? Ответ Вольфа

Мазепин поставил себе тройку за дебютный сезон в Ф1
Формула 1 Формула 1

Мазепин поставил себе тройку за дебютный сезон в Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.