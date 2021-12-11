Штайнер: В 2022 году Haas останется аутсайдером

В последней квалификации сезона чуда не случилось, и оба гонщика Haas вновь оказались на последнем ряду стартовой решетки. Босса команды Гюнтера Штайнера уже попросили подвести итоги уходящего сезона и рассказать о планах на будущий. Немец надеется на лучшее, но при этом реалистично смотрит на вещи.

«Мы будем аутсайдерами, которые пытаются прыгнуть выше головы, потому что в организационном плане коллектив остался таким же, каким был в 2018-2019 годах, – рассказал Гюнтер. – Да, например, вместо людей Dallara у нас теперь есть свои работники и немного ребят из Ferrari. Но мы все еще самая маленькая команда – и мы хотим вернуться к тому, что было до 2019 года, дабы нас вспоминали по тем выступлениям.

Мы уже провели предварительный краш-тест, и финальный планируется в конце декабря, прямо перед Рождеством. Надеюсь, мы пройдем его, это наша цель. Машину 2022-го мы вновь будем собирать в Италии, как мы делали это ранее. Исключением стал уходящий сезон, потому что у нас был уже существующий автомобиль, который не нужно было строить заново

Ferrari добились хороших успехов с гибридной системой и двигателем на следующий сезон. Но стоит понимать – мы не знаем, чего добились конкуренты. В Ferrari сказали, что в 2022-м получится сделать хороший шаг вперед, так что надеюсь, что это сработает. И надеюсь, что другие не добились огромного прогресса.

Я впечатлен тем, как ребята продолжали работать, они никогда не сдавались. Мы знали, где окажемся, но все равно не сдавались. Думаю, видно, что мы шагнули вперед по ходу сезона. Перед летним перерывом у нас были проблемы, и сейчас мы с ними разобрались. Это может всплыть вновь, но это будет лишь вспышкой, а не чем-то постоянным. В целом, это был большой опыт для меня – и не скажу, что простой».

Дополнительная информация: Олег Карпов