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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Штайнер увидел в критике Шумахера попытки разобщить Haas

Глава американской команды объяснил, почему в последнее время его пилота стали так сильно ругать

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Штайнер увидел в критике Шумахера попытки разобщить Haas
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В нынешнем сезоне Мик Шумахер еще не заработал ни одного очка, зато несколько раз попал в серьезные аварии. После гонки в Монако команда Haas оценила финансовые потери от его удара о стену в миллион долларов. 

Неудивительно, что выступления Мика не у всех вызывают восторг. Даже его родной дядя Ральф, эксперт Sky Германия, в последнее время переслал выгораживать гонщика. 

Однако в самой команде рассказали, что считают критику Мика спланированной кампанией, направленной на создание внутреннего конфликта и, тем самым, ослабление Haas.

«В Sky стараются разобщить нас, – прямо сказал глава коллектива Гюнтер Штайнер в интервью Bild. – Но я не играю в такие игры».

В эфире самой Sky он тоже был откровенен: «Я такой, какой есть, и вам не повлиять на меня. Для этого нужен кто-нибудь посильнее. 

Могу лишь повторить, что мы вовсе не так плохи и бесчеловечны, какими люди нас выставляют. И я сам пытаюсь избавить Мика от прессинга. Внешние попытки рассорить команду, конечно, помешают ему. Но мы внутри общаемся правильно и позитивно. 

Мы желаем Мику успеха. Как этого добиться – наше дело. Советчики нам не нужны».

Штайнер добавил: «Мне нужен Мик, а мы нужны ему. Давление и правда огромно: каждое его слово изучается и перекручивается. Но если мы не сохраним единство, нам ничего не добиться». 

На Гран При в Баку Шумахер остался в квалификации последним, а гонку завершил 14-м, опередив лишь Николя Латифи из Williams.

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