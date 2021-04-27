За команду Haas в этом сезоне выступают два новичка Формулы 1 – Мик Шумахер и Никита Мазепин. И в каждой из двух состоявшихся гонок и немец, и россиянин хотя бы по разу теряли контроль над своими машинами.

В случае с Мазепиным многие болельщики склонны видеть причину инцидентов недостаточно высокий уровень пилота, в случае с Шумахером – пеняют скорее на форму болида Haas. Однако руководитель команды Гюнтер Штайнер утверждает, что приход в команду нового гонщика и раньше приводил к подобным ситуациям.

«Вы только представьте себя на их месте: вам 21 год или 22, вы приходите в Формулу 1 – нетрудно представить, каков уровень прессинга, – заявил Штайнер, выступая в подкасте In the Fast Lane. – С этим непросто справиться. Парни управляют лучшими машинами в мире – но это сложно устроенные автомобили, которыми не слишком просто управлять.

Можно вспомнить хотя бы о Кевине. Когда он пришел к нам, у него на счету уже было два сезона в Формуле 1 – но даже он со своим опытом поначалу чувствовал себя не слишком уверенно и даже стал сомневаться в себе. Нам пришлось помогать ему обрести почву под ногами – и когда он понял, что команда поддерживает его, быстро стал выступать лучше. То же самое я пытаюсь сделать с Миком и Никитой – дать им понять, что нам стоит доверять, что мы делаем все возможное с целью помочь им адаптироваться».

Отдельно Штайнер высказался о качествах Мика Шумахера, которые должны помочь пилоту как можно быстрее обрести уверенность в себе и автомобиле.

«Он очень скромен. Он понимает, что его титулы в Формуле 3 и Формуле 2 ни на что не способны повлиять – он не выглядит человеком, который гордится своими достижениями и собирается сейчас тут всех научить, как надо работать. Он понимает, что ему надо многому научиться и готов работать. Он осознает, что машины Ф2 и Ф1 сильно отличаются и что адаптация к ним требует времени и усилий».