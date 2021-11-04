Штайнер сравнил Мазепина и Шумахера с рыбами

В нынешнем сезоне Формулы 1 Никите Мазепину и Мику Шумахеру приходится осваиваться в чемпионате мира в максимально сложных условиях – их машина является самой медленной в пелотоне, а у молодой команды просто нет опыта работы с дебютантами.

Из-за этого россиянин и немец почти во всех сессиях замыкают пелотон и пока не смогли заработать ни одного очка – говоря откровенно, даже реальных шансов побороться за место в десятке ни у кого из них еще не было.

Несмотря на это, Никита с Миком продолжают обучение и копят опыт, который пригодится им в будущем. Накануне Гран При Мексики главу Haas Гюнтера Штайнера попросили оценить прогресс пилотов по ходу чемпионата.

«Я думаю, больше всего они прибавили вот в чем, – заметил тиролец. – Я смотрю за тем, как они приезжают на трассу в четверг. И сейчас уже вижу, что они делают это иначе. И в начале сезона оба знали, что такое Ф1, но сейчас они уже не выглядят рыбами, которых вытащили из воды.

Тут нет ничего плохого. Это нормально, когда ты впервые оказываешься в новом окружении. Но сейчас они стали взрослее и не испытывают постоянного напряжения. Им не нужно задумываться, они делают многие вещи на автомате – и в четверг, и в пятницу, когда приходит время садиться за руль.

Они знают, как взаимодействовать с инженерами – гораздо лучше, чем восемь месяцев назад. Я прямо говорю им: "Теперь-то вы поняли, как мало вы знали, когда только пришли. Хотя сами наверно тогда думали, что уже знаете всё".

Это процесс ученичества, то, чем новички должны заниматься изо дня в день и из недели в неделю».

Штайнер добавил, что на этапе в Мексике от Haas и ее пилотов не стоит ждать чудес – хотя у этого этапа из-за большой высоты над уровнем моря есть свои особенности, команде они не помогут.

«Машина осталась той же, что была на старте сезона, – объяснил он. – Потому не стоит ждать какого-то волшебства из-за высоты. Расчеты показывают, что у нас не должно быть проблем с перегревом, что уже неплохо – обычно на высоте этот вопрос стоит остро. А остальное увидим завтра».

Дополнительная информация: Олег Карпов