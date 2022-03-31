Штайнер собрался победить McLaren и Alpine в 2022 году

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В прошлом году команда Haas стала единственной в Формуле 1, кто не заработал ни одного очка и потому закончил год на последнем месте. Отчасти это связано с тем, что после проблемного 2020 года в Haas решили не дорабатывать болид, а заранее начать работу над машиной 2022 года, которая, очевидно удалась.

В итоге в двух первых гонках Haas заработала очки, причем силами только Кевина Магнуссенна, который после перерыва пока находится не в лучшей для себя форме. И это внушает надежды руководителю команды Гюнтеру Штайнеру.

«Кевин целый год на водил болид Формулы 1, никогда не водил в Джидде, а на тренировке в пятницу проехал всего три быстрых круга, – цитирует Штайнера RaceFans.com. – И даже несмотря на проблемы с шеей, он показал десятый результат в квалификации. По ходу гонки он заявил нам, что это ровно тот автомобиль, что нужен.

Конечно, всегда есть что улучшить. Но как он сказал, это уже приятный в управлении автомобиль и мы способны вести борьбу. Так и сказал: «Я способен сражаться на любой стадии гонки».

Так что машина отличная. Далее весь вопрос в том, чтобы к гонке настроить ее наилучшим образом. Но я уже сейчас готов заявить: мы ведем борьбу за лидерство в средней группе».