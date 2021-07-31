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Предыдущая / Шумахер о субботней аварии: Все началось на четыре поворота раньше
Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Штайнер сменил тон: Шумахер бьет машины слишком часто и сильно

Автор:
, главный редактор

Босс Haas вернулся к знакомому жанру упреков в адрес гонщиков – правда, Никита Мазепин на контрасте со своим напарником был удостоен комплиментов

Штайнер сменил тон: Шумахер бьет машины слишком часто и сильно

Разбив машину в субботней тренировке, Мик Шумахер уже во второй раз за сезон (в первый раз это случилось в Монако) не смог принять участие в квалификации.

 

Вечером в субботу журналисты обратились за комментариями по этому поводу к руководителю команды Haas Гюнтеру Штайнеру. Как известно, в предыдущие сезоны менеджер не раз резко и эмоционально высказывался в адрес своих пилотов в связи с их ошибками или борьбой друг с другом на трассе.

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Однако тогда речь шла об опытных Ромене Грожане и Кевине Магнуссене. В этом же сезоне за Haas выступают два новичка – и на предыдущих гонках Штайнер предпочитал подавать инциденты как неизбежный элемент процесса адаптации к Ф1. Однако в эту субботу руководитель команды заговорил по-другому.

«Ты всегда держишь в уме, что инциденты могут случаться – особенно если работаешь с новичками. Но сейчас мы дошли до точки, когда надо плотно заняться работой над минимизацией числа таких инцидентов, – заявил Штайнер журналистам. – В последних пяти гонках у Мика было сразу несколько серьезных моментов – не каких-то разворотов, а аварий. Они обойдутся нам в большие деньги, причем никакой пользы от случившегося мы не получим. Пока нельзя сказать, что эти аварии создают серьезную угрозу нашему бюджету. Но таким темпом мы скоро можем оказаться в ситуации, когда придется принимать жесткие меры…

С точки зрения скорости наших пилотов ситуация выглядит хорошей – я не считаю, что у нас есть какие-то проблемы. Но ошибок они совершают многовато… Впрочем, не стоило использовать множественное число, ведь на последних гонках Никита избегает серьезных ошибок и бережет машину. С Миком ситуация другая, и нам стоит исправить ее в лучшую сторону.

Как исправить? Объяснить молодым пилотам, что надо всегда думать о рисках и о том, оправданы ли они. У нас есть определенные планы на то, куда тратить деньги. А инциденты приводят к изменению этих планов. И надо дать гонщику возможность посмотреть на картину в целом – посмотреть, что именно те или иные риски ставят под угрозу.

Впрочем, и без этого понято, что в субботней тренировке мало что можно выиграть – поэтому и рисковать в ней нет особого смысла. Если нет возможности получить заметную выгоду – не надо и рисковать. Риск оправдан, если есть шансы улучшить свое положение в Кубке конструкторов. Но для этого надо показывать хорошие результаты в гонках – а для этого, в свою очередь, обеспечивать себе хороший расклад на гонку».

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Шумахер о субботней аварии: Все началось на четыре поворота раньше
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