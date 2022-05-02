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Формула 1 Новости

Штайнер: Шумахер не умеет обгонять

Глава Haas объяснил слабое выступление своего пилота отсутствием опыта борьбы в прошлом сезоне

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Штайнер: Шумахер не умеет обгонять
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Мик Шумахер пришел в Формулу 1 в прошлом году и выглядел вторым с конца по скорости в пелотоне, регулярно опережая своего тогдашнего напарника Никиту Мазепина. Однако бороться с кем-то еще болид Haas тогда, казалось, не позволял.

Однако в 2022 году ситуация для Шумахера полностью переменилась. Его новый напарник Кевин Магнуссен регулярно финиширует в десятке, в то время как Мик пока остается всего одним из трех пилотов, кто до сих пор не заработал ни одного очка и единственным, кто не заработал ни одного очка за неполных два сезона.

В итоге это даже стало поводом для разговоров о том, что болиды Haas в прошлом году были не так уж и плохи, а без очков команда в 2021 году осталась по вине пилотов, в том числе и Шумахера. Вот что об этом думает глава команды Гюнтер Штайнер.

«Мику нужно научиться сражаться в передних рядах, – заявил Штайнер немецкой газете Die Welt. – Теперь наша скорость позволяет нам быть среди машин средней группы.

Я сказал ему: тут как в горах, чем выше забираешься, тем тяжелее дышать. Но для него в новинку совершать обгоны в Формуле 1. В прошлом сезоне он почти все время ехал позади остальных и крайне редко мог побороться с кем то. Но он старается стать лучше и проводит много времени в работе».

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