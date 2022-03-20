Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / В Формуле 1 переименовали Чжоу. И вот почему Следующая / Алонсо: Основная гонка сейчас на фабриках
Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Штайнер: Сейчас у Ferrari лучший двигатель в пелотоне

Босс Haas рад, что после провального 2020-го Скудерии удалось так хорошо оправиться и сделать по-настоящему мощный двигатель

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Соавтор:
Джонатан Нобл
, редактор Ф1 (Global)
Штайнер: Сейчас у Ferrari лучший двигатель в пелотоне
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В 2021 году Ferrari удалось добиться приличного прогресса относительно мощности своего двигателя благодаря обновленной гибридной системе, технологии разработки которой удалось перенести и на новый сезон.

Субботняя квалификация в Бахрейне доказала, что Ferrari сделала шаг вперед: Шарль Леклер завоевал поул, а его напарник Карлос Сайнс завершил сессию третьим. К тому же, высокий темп показали и клиенты итальянских мотористов – Валттери Боттас на Alfa Romeo стал шестым, а Кевин Магнуссен на Haas будет стартовать в гонке с 7-й позиции.

Читайте также:

Очевидно, такой успешный результат подопечного обрадовал босса Haas Гюнтера Штайнера. «Думаю, моторы Ferrari сейчас лучшие во всем пелотоне, – рассказал Штайнер. – Я правда так считаю, и это делает им честь, поскольку в свое время они были в той же позиции, что и мы – и им пришлось вытерпеть много дерьма от людей по этому поводу. И сейчас они вернулись обратно на вершину, хорошо сделав домашнюю работу и возвратившись с чем-то по-настоящему хорошим».

Читайте также:
 
Поделились
В Формуле 1 переименовали Чжоу. И вот почему
Предыдущая новость

В Формуле 1 переименовали Чжоу. И вот почему
Следующая новость

Алонсо: Основная гонка сейчас на фабриках

Алонсо: Основная гонка сейчас на фабриках
Люк Смит Больше от
Люк Смит
Ферстаппен рассказал об ощущениях от следования за болидами Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

Ферстаппен рассказал об ощущениях от следования за болидами

Гонщик IndyCar Херта проведет серию тестов в Ф1 с McLaren
Формула 1

Гонщик IndyCar Херта проведет серию тестов в Ф1 с McLaren

Alfa Romeo о прыжках машины: Аэротруба и симулятор подвели нас
Формула 1

Alfa Romeo о прыжках машины: Аэротруба и симулятор подвели нас

Больше от
Гюнтер Штайнер
Шумахер рассказал о реальной скорости Haas Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

Шумахер рассказал о реальной скорости Haas

Что будет с Haas без российских денег? Штайнер ответил
Формула 1

Что будет с Haas без российских денег? Штайнер ответил

Как Haas скатилась в аутсайдеры Ф1? Штайнер рассказал
Формула 1

Как Haas скатилась в аутсайдеры Ф1? Штайнер рассказал

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях Гран При Бахрейна
Формула 1

Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях

Haas: В команде заинтересованы различные спонсоры
Формула 1

Haas: В команде заинтересованы различные спонсоры

Магнуссен и Haas стали лучшими на тестах Формулы 1 Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

Магнуссен и Haas стали лучшими на тестах Формулы 1

Самое важное:

Алонсо: Основная гонка сейчас на фабриках
Формула 1 Формула 1

Алонсо: Основная гонка сейчас на фабриках

Штайнер: Сейчас у Ferrari лучший двигатель в пелотоне
Формула 1 Формула 1

Штайнер: Сейчас у Ferrari лучший двигатель в пелотоне

В Формуле 1 переименовали Чжоу. И вот почему
Формула 1 Формула 1

В Формуле 1 переименовали Чжоу. И вот почему

Глава FIA пообещал Маси новую должность: Мы его ценим
Формула 1 Формула 1

Глава FIA пообещал Маси новую должность: Мы его ценим

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.