Штайнер: Сейчас у Ferrari лучший двигатель в пелотоне

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В 2021 году Ferrari удалось добиться приличного прогресса относительно мощности своего двигателя благодаря обновленной гибридной системе, технологии разработки которой удалось перенести и на новый сезон.

Субботняя квалификация в Бахрейне доказала, что Ferrari сделала шаг вперед: Шарль Леклер завоевал поул, а его напарник Карлос Сайнс завершил сессию третьим. К тому же, высокий темп показали и клиенты итальянских мотористов – Валттери Боттас на Alfa Romeo стал шестым, а Кевин Магнуссен на Haas будет стартовать в гонке с 7-й позиции.

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Очевидно, такой успешный результат подопечного обрадовал босса Haas Гюнтера Штайнера. «Думаю, моторы Ferrari сейчас лучшие во всем пелотоне, – рассказал Штайнер. – Я правда так считаю, и это делает им честь, поскольку в свое время они были в той же позиции, что и мы – и им пришлось вытерпеть много дерьма от людей по этому поводу. И сейчас они вернулись обратно на вершину, хорошо сделав домашнюю работу и возвратившись с чем-то по-настоящему хорошим».