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Штайнер: С Мазепиным у Haas не больше переговоров, чем с Хюлькенбергом

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Штайнер: С Мазепиным у Haas не больше переговоров, чем с Хюлькенбергом
Автор:
, редактор

Босс Haas заверил, что ни с кем из пилотов на 2021 год еще не договорился

После вылета из Формулы 1 в конце прошлого года Нико Хюлькенберг ищет возможности вернуться в чемпионат в следующем сезоне. Его называют кандидатом на место в Red Bull, однако ранее основным вариантом немца называли Haas.

Американская команда до сих пор не назвала ни одного гонщика на сезон-2021, но по слухам готова полностью сменить состав. Однако переговоров с Хюлькенбергом она не ведет.

«Я уже несколько недель не разговаривал с Нико, – заявил босс Haas Гюнтер Штайнер Sport1. – Нашей команде надо определиться с тем, чего мы хотим, прежде, чем связываться с кем-то. Нико очень уважают в Ф1, мы знаем, что он умеет. Было бы нечестно вести с ним разговоры прежде, чем мы сами определимся».

На Гран При России Штайнер провел переговоры с Дмитрием Мазепиным, отцом российского гонщика Никиты Мазепина. Однако по словам босса Haas, если в его команде появятся юниоры, то скорее всего из академии Ferrari: «Мы очень плотно с ними сотрудничаем, и если будем брать гонщиков из Формулы 2, то скорее всего это будут гонщики Ferrari.

А с Мазепиным я веду переговоров не больше, чем с Хюлькенбергом или Ferrari».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Хюлькенберг , Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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