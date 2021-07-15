Штайнер решил оставить Шумахера и Мазепина в Haas

В этом году Haas впервые за несколько сезонов сменила состав пилотов, наняв сразу двух дебютантов. Босс команды Гюнтер Штайнер изначально говорил, что берет Мика Шумахера и Никиту Мазепина с прицелом на несколько сезонов. И пока считает, что оба останутся в Haas на 2022 год.

«Сейчас все выглядит так, что у нас будет та же пара пилотов в следующем году, – сказал Штайнер. – Нам надо еще прояснить некоторые детали, но в целом все ясно».

В Ф1 ходят слухи, что Шумахер может из Haas перебраться в Alfa Romeo. Но Штайнер не видит смысла в таком переходе:

«Мику важно остаться в той же команде, чтобы иметь стабильность. Он знает наших людей, наши процессы. И думаю, ему нравится быть частью нашей команды. Так что нет причин, чтобы он не остался с нами. Думаю, он считает так же».

Кроме того, Штайнер не считает, что в 2022 году Haas будет слабее Alfa Romeo:

«Наша машина будет лучше нынешней. Не знаю пока, насколько она будет хороша. Но я уверен, что все будет в порядке. Пока ничто не указывает, что мы не сможем быть так же хороши, как Alfa Romeo, или лучше».