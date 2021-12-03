Штайнер: Ремонт «легкого» шасси Мазепина затянулся

Получив в осенних гонках совершенно новое шасси, Никита Мазепин явно смотрелся сильнее прежнего на этапах в Мексике и Бразилии. Однако по ходу тренировки в Катаре машина москвича получила повреждения после неудачного выезда на поребрик.

Ее отправили на ремонт в Европу, а гонщику пришлось продолжать выступления на старом и более тяжелом автомобиле. Тогда Никита говорил, что очень рассчитывает на оперативный ремонт и возвращение «легкой» машины.

В пятницу на этапе в Джидде репортеры спросили главу Haas Гюнтера Штайнера, как идет процесс восстановления.

«Он продолжается, – сказал тот. – Это просто трещина в нижней части, но повреждения весьма серьезные. Я редко видел, чтобы машина страдала настолько сильно просто из-за проезда по поребрику. Но это случилось, и теперь мы пытаемся восстановить ее».

Говоря о гонке Мазепина в Катаре, Штайнер добавил: «Я впечатлен тем, как он справился. До старта у него было всего 15 кругов, такое любого в состоянии выбить из колеи. Но он все сделал верно и сохранял голову холодной, сумев показать максимум возможного в такой ситуации».

«Пока это просто тесты»

В перерыве между Гран При Катара и Саудовской Аравии Haas объявила, что россиянин Роберт Шварцман проведет в ее составе молодежные тесты Ф1 на «Яс-Марине». Журналисты спросили Штайнера, может ли эта история получить продолжение.

«Сейчас это просто тесты, так как нам нужен для них молодой гонщик, – ответил тиролец. – Мы всегда говорили, что сейчас у молодежи практически нет возможности принять участия в тестах. Хорошо, что Ferrari может использовать для него [Шварцмана] старую машину, которая на самом дела мало отличается от нынешней. А мы дадим ему еще одну возможность.

Никаких особенных ожиданий у нас нет. Я просто ожидаю, что он проведет день без каких-либо проблем с техникой, не будет сам вылетать с трассы – и тогда, думаю, парень получит удовольствие. Это всегда происходит, когда они пилотируют машину Ф1».

Пока программа Роберта Шварцмана на 2022 год не объявлена, но по новым правилам каждая команда Ф1 должна будет как минимум дважды посадить за руль новичка по ходу пятничных тренировок Гран При.

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Дополнительная информация: Олег Карпов