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Формула 1 / Новости

Штайнер рассказал о встрече Мазепиным в Сочи

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Штайнер рассказал о встрече Мазепиным в Сочи
Автор:
Соавтор: Люк Смит, Редактор Ф1

Глава Haas не стал называть, кого из пилотов рассматривает в качестве кандидатов на место в команде в сезоне-2021, и опроверг домыслы о возможной продаже команды Дмитрию Мазепину

После Гран При России в прессе появились сообщения о том, что Дмитрий Мазепин провел в Сочи переговоры с Haas на предмет возможных выступлений его сына Никиты в составе американской команды в сезоне-2021.

Известно, что российский бизнесмен в последние годы искал возможности стать совладельцем или владельцем одной из действующих команд. Он был одним из кандидатов на приобретение активов бывшей Force India, которая в итоге досталась Лоуренсу Строллу. Затем, как сообщалось в прессе, вел переговоры с Williams – а визит в Сочи в гостевой домик Haas многими был расценен как попытка договориться о покупке американского коллектива.

В четверг перед началом Гран При Айфеля Гюнтер Шайнер подтвердил сам факт встречи с Мазепиным-старшим, но при этом отверг предположения о том, что тот может стать новым владельцем команды: «Я знаю мистера Мазепина уже достаточно давно. Он был в России – по понятным причинам. В конце концов, он русский. Он был в нашем моторхоуме, да, со своей семьей. Мы с ними выпили кофе. Вот, собственно, и все.

Создается впечатление, будто сейчас много людей, которые хотят нас купить – но команда не продается. Давайте окончательно закончим с этими разговорами: когда мы выставим команду на продажу, мы сделаем это так, как сделала Williams. У нас будет брокер. Именно так мы и поступим. Потому что мне очень понравилось, как поступили в Williams, потому что это был совершенно правильный выбор».

При этом Штайнер признал, что в этот уик-энд от команды не стоит ждать объявления о контрактах с пилотами, и отказался рассуждать о шансах конкретных кандидатов.

«Мы определяемся, но определяемся медленно, – объяснил он. – Задача непростая, но мы понемногу продвигаемся. Я бы не хотел вдаваться в детали или говорить, сколько имен осталось в списке. Дело не в неуважении, а в том, что мы занимаемся этим последние два месяца.

Как только у нас будет ответ, мы сообщим его. Надеюсь, ждать этого придется не так уж долго. Это будет хорошо и для вас [репортеров], и для меня, так как больше не нужно будет отвечать на подобные вопросы».

При этом Штайнер не исключил, что в итоге команда может остановить выбор даже на двух новичках. «Возможно вообще все», – сказал менеджер.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин
Автор Олег Карпов

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