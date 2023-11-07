Штайнер рассказал, какие аргументы Haas приготовила для слушаний в FIA

По ходу Гран При Бразилии стало известно, что Haas затребовала у FIA процедуру пересмотра решений, принятых по ходу этапа в Остине. Обычно таким образом пробуют отменить какие-то решения, а в этот раз цель апелляции в том, чтобы назначить их.

По мнению представителей Haas, в шестом повороте американской трассы сразу несколько гонщиков регулярно выезжали за белую линию. В качестве нового доказательства, обязательного для повторного рассмотрения, в данном случае выступают кадры высокой четкости с бортовых камер.

Глава Haas Гюнтер Штайнер рассказал Motorsport.com, как будет выстроена линия аргументации его команды.

«Это просто пересмотр, – объяснил тиролец. – С правилами все в порядке, просто у судей не было достаточной информации. Разумеется, они не могли принять решения. Я понимаю, почему так вышло

Но теперь эта информация есть. Посмотрим, как решит действовать FIA в этой ситуации. Думаю, они должны что-то предпринять, иначе получится, что мы пишем правила просто так. Это моя позиция.

Я нисколько не спорю с тем, что они не могли принимать решения, не обладая этими изображениями. Теперь у нас на руках доказательства. Мы принесем их на рассмотрение – я не большой фанат этих историй с границами трассы, но [если оставить все как есть], нужно менять правила.

Мне не нравятся эти штрафы, но есть порядок, и все участники спорта должны соблюдать его. Так что тут дело в принципе, а не в наказании».

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Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Логан Сарджент, Williams FW45, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Штайнер добавил: «Мы вовсе не нацеливаемся изменить результаты в свою пользу.

Просто не должно быть там, что порой правила работают, а порой – нет. Тут не может быть выбора. Если правила надо менять – давайте это обсудим. Но пока они есть, им необходимо следовать.

Когда четко прописано, что после четырех нарушений положены пять секунд штрафа, их необходимо начислять, как делали прежде. Тут не надо ничего изобретать.

И слушания в данном случае необходимы именно потому, что появились кадры в высоком разрешении».