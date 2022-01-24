Штайнер рассказал, как улучшились отношения напарников по Haas

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В 2021 году новички Haas Никита Мазепин и Мик Шумахер нередко попадали в передряги, которые сами же и устраивали, и несколько раз даже сталкивались друг с другом.

Босс команды Гюнтер Штайнер после некоторых Гран При даже проводил воспитательные беседы с гонщиками по поводу их постоянных стычек. Однако, несмотря на не самый приятный осадок по итогам сезона, Гюнтер считает, что в какой-то момент отношения пилотов начали улучшаться: им просто стоило поговорить друг с другом.

«Я думаю, ситуация стала намного лучше, – рассказал Штайнер RacingNews365. – Помню, после одной из гонок мы все вместе сели, и я сказал: “Ребята, я не могу всегда говорить вам, что нужно делать. Вы должны сами понять пределы допустимого, чтобы не причинять вред друг другу, потому что это плохо и для вас, и для команды”.

Так что они поговорили об этом, и через какое-то время я увидел улучшения. Наверное, они поняли, что больше всего вреда такими столкновениями они наносят сами себе, поскольку в подобных ситуациях нет победителя. Что вы выигрываете, въезжая в напарника? Ничего: просто наносите ущерб команде и себе. Думаю, они просто пришли к выводу, что на них так действует молодость».