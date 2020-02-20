Штайнер про Racing Point: Надо думать прежде, чем говоришь

С первого дня предсезонных тестов в Формуле 1 стали активно обсуждать сходство между новой машиной Racing Point и прошлогодним Mercedes. Racing Point закупает ряд деталей у немецкой марки, и при строительстве нового болида решила использовать аэродинамическую концепцию чемпионов.

В связи с этим руководитель Haas Гюнтер Штайнер припомнил Racing Point критику, которой подверглась его команда за схожее сотрудничество с Ferrari. Тогда Racing Point называлась Force India, а ее руководитель Боб Фернли и Виджай Маллья были в числе тех, кто прошелся по Haas за несамостоятельность в работе над машиной.

«Иногда надо думать до того, как заговоришь, – сказал Штайнер. – Потому что может прийти твоя очередь, и ты не сможешь высказаться против. Они жаловались на нас несколько лет назад, а теперь круг замкнулся. Но это их дело, мне-то все равно».

Ранее Штайнер уже сказал, что считает использование Racing Point концепции Mercedes логичным.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл