Штайнер про борьбу Мазепина и Шумахера: Как еще учиться обгонять?

На Гран При Штирии пилоты Haas Никита Мазепин и Мик Шумахер вновь устроили борьбу между собой. Россиянин прошел напарника на старте, затем немец смог вернуть позицию, но ошибся и Мазепин контратаковал. До пит-стопа россиянин оставался впереди, но на финише за счет лучшей тактики первым был немец.

Босс Haas Гюнтер Штайнер заверил, что не только не запрещает пилотам бороться друг с другом, но и считает такую борьбу полезной для них.

«Это была хорошая, уважительная борьба, в которой никто не должен был сдаваться, – сказал Штайнер. – Я не хочу мешать им бороться. Ведь как иначе они научаться обгонять? В следующем году им потребуется этот навык.

Они оба хорошо поработали: Никита чисто обогнал Мика, Мик чисто обогнал Никиту. Надеюсь, так все и будет продолжаться».