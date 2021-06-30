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Формула 1 Новости

Штайнер про борьбу Мазепина и Шумахера: Как еще учиться обгонять?

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Босс Haas видит во внутренней борьбе важное обучение для пилотов

Штайнер про борьбу Мазепина и Шумахера: Как еще учиться обгонять?

На Гран При Штирии пилоты Haas Никита Мазепин и Мик Шумахер вновь устроили борьбу между собой. Россиянин прошел напарника на старте, затем немец смог вернуть позицию, но ошибся и Мазепин контратаковал. До пит-стопа россиянин оставался впереди, но на финише за счет лучшей тактики первым был немец.

Босс Haas Гюнтер Штайнер заверил, что не только не запрещает пилотам бороться друг с другом, но и считает такую борьбу полезной для них.

«Это была хорошая, уважительная борьба, в которой никто не должен был сдаваться, – сказал Штайнер. – Я не хочу мешать им бороться. Ведь как иначе они научаться обгонять? В следующем году им потребуется этот навык. 

Они оба хорошо поработали: Никита чисто обогнал Мика, Мик чисто обогнал Никиту. Надеюсь, так все и будет продолжаться».

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