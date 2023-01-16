Штайнер признался, почему не предложил Шумахеру стать запасным пилотом Haas
По словам тирольца, подобное предложение было бы для гонщика слишком малозначимым
Проведя в составе Haas два сезона и даже заработав несколько очков, Мик Шумахер не сумел продлить контракт с командой – 23-летнему гонщику предпочли опытного Нико Хюлькенберга.
В итоге сын Михаэля Шумахера не будет выступать в предстоящем сезоне Ф1, ему лишь удалось договориться с Mercedes о роли запасного гонщика.
Уже после того, как об этом было объявлено официально, репортеры спросили главу Haas Гюнтера Штайнера, не пытался ли тот удержать Мика в команде, также предложив немцу должность резервиста
«Честно говоря, я даже не пытался предлагать ему такого, – рассказал Штайнер в интервью GPfuns. – Для того, кто выступает за команду, это всегда сложный момент, если ему приходится переходить в запасные. И я не думаю, что Мик был бы такому очень рад.
Он сам не говорил мне ни о чем таком, и я тоже не стал. Для него это было бы слишком малозначимым предложением. Мы вроде как не хотим отпускать тебя, но и дать тебе машину тоже не можем».
Сам Шумахер ранее говорил, что не станет искать себе гоночную программу на 2023 год, чтобы направить все силы на поиск вариантов возвращение в пелотон годом позже.
«Я не собираюсь нигде выступать, – объяснил Мик. – Мне это просто неинтересно. Если ты ощутил вкус лучшего, то уже не захочешь ничего другого. Так что я планирую постоянно оставаться в паддоке.
На 99 процентов уверен, что приеду на все гонки нового сезона, а там буду вновь и вновь напоминать о себе. Надеюсь, все это позволит вернуться в 2024-м».
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