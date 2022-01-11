Штайнер признался: Мы не ожидали такого провала

Команда Haas закончила сезон 2020 года на предпоследнем месте, но все же смогла заработать три очка и опередить Williams. В сезоне 2021 года в Haas приняли решение выступить на лишь немного доработанных машинах прошлого сезона и сосредоточить все свои ресурсы на работе над болидом 2022 года.

В 2021 году команда не заработала ни одного очка и закончила год на последнем месте. По ходу сезона руководство Haas делало вид, что так и задумано, однако в начале 2022 года глава команды Гюнтер Штайнер признался: столь большого отставания от соперников он не ожидал.

«Мы знали, что окажемся позади, но мы честно не ожидали, что буем настолько слабы, – заявил Штайнер изданию GPfans.com. – Мы не рассчитывали, что проиграем столь сильно. Проблемы появились еще в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса. А потом мы и вовсе прекратили работы над развитием болидов. Так что мы знали, что будет тяжело, но не думали, что настолько.

Это было правда тяжко. Утром в воскресенье ты уже знаешь, что дела пойдут плохо, что машины не позволяют бороться с кем-либо. Однако мы все равно старались изо всех сил, на что-то надеялись. Но к вечеру воскресенья всегда испытывали разочарование».