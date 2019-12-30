Штайнер признался, что едва не уволил одного из гонщиков посреди сезона

После нескольких успешных сезонов в 2019-м у Haas возникли явные сложности с машиной. которые не позволили подняться в Кубке конструкторов выше девятой позиции. Трения между гонщиками не улучшали ситуацию. Гюнтер Штайнер рассказал, что даже рассматривал вопрос об увольнении одного из пилотов. Причиной тому были многочисленные столкновения между Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном – например, в Испании, Великобритании и Германии.

По словам Штайнера, ситуация особенно сильно накалилась после гонки в Сильверстоуне.

«В тот момент я уже не думал, что эта пара пилотов нам подходит, – рассказал он Motorsport.com. – Сначала у нас были проблемы с машиной, а затем добавились еще и с гонщиками. Разве для команды хорошо, если я не могу контролировать гонщиков?»

В Великобритании Грожан и Магнуссен столкнулись на первом круге и впоследствии сошли с дистанции. Это разозлило Штайнера: «Я заставляю их работать, все делать хорошо, а затем они выбивают друг друга в пятом повороте. В какой-то момент я подумал, что они уже не поддаются контролю».

Штайнер добавил, что его пилоты перестали думать о команде и заботились только о своем результате: «Они забыли об этом. Быть может, потому, что находились под большим давлением? Понятия не имею».

В итоге Магнуссену и Грожану разрешили закончить чемпионат и, несмотря на то, что Нико Хюлькенберг оказался свободным агентом, продлили с обоими контракты на сезон-2020.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл